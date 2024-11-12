日相石破茂看似在打盹 官方：首相吃了感冒藥

日本首相石破茂昨天在眾議院首相指名選舉期間，一度雙眼閉著、低頭不動，看似在打瞌睡。內閣官房長官林芳正事後解釋，聽聞他輕微感冒並服用了感冒藥，健康狀況無虞。

當時眾議院全體議員正在進行記名投票，石破茂被鏡頭捕捉到他在其他議員投票時於自己的座位上低著頭、雙眼閉著數分鐘。

相當於日本政府發言人的林芳正昨晚表示：「首相每天都忙到深夜，今天聽聞他輕微感冒且服用了感冒藥。」

林芳正也說：「（首相）除了輕微感冒，健康狀況沒問題」。