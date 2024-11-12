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美廉航班機飛海地遇砲火 旅客沒事1名空服員輕傷
美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）今天表示，旗下一架飛往海地首都太子港（Port-au-Prince）的客機遭遇砲火波及，一名空服員受到輕傷，旅客平安沒事。
法新社報導，根據精神航空聲明，這架編號951班機從美國佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）飛往動盪的太子港，途中改道並安全降落鄰近的多明尼加共和國，現場檢查顯示飛機受損情況「符合砲火」波及特徵。
精神航空表示「未接獲旅客受傷消息」，還說飛往海地的服務已暫停，以待進一步評估。
太子港主要受到勢力強大、全副武裝的幫派控制。
這架受損的客機已停止服務，精神航空今天安排乘客回到勞德岱堡。
英國廣播公司（BBC）報導，社群媒體上未經證實的影片顯示，飛機內部機組人員在起降時坐下的地方有數個彈孔。
「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）報導，太子港機場已停飛所有商業航班。
美國航空公司（AA）也宣布佛州邁阿密和太子港之間的飛航服務停止到14日。根據BBC報導，捷藍航空（JetBlue Airways）也停飛海地，至少停到14日。
這起事件適逢海地迎接新總理，商人出身的費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天宣誓就職，取代康尼爾（Garry Conille）接任總理。
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