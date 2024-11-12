快訊

高雄6機車「保齡球式」撞成一團釀8傷 竟是電風扇釀禍

任天堂法務出動！控《幻獸帕魯》侵權3項專利 賠償金額僅500萬日圓

「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

星男子教堂持刀傷人 被控蓄意傷害將受精神評估

中央社／ 新加坡12日專電

新加坡一座天主教教堂發生持刀傷人案，警方持續進行調查、暫時排除涉及恐怖主義襲擊，並已加強在宗教場所的巡邏。這名涉案男子被控蓄意重傷他人，將接受精神狀況評估。

聯合早報報導，新加坡一座天主教教堂9日發生持刀傷人案，一名37歲男子刺傷在主持彌撒的神父。警方初步調查顯示，男子是單獨行動，暫時排除涉及恐怖主義襲擊。

這名男子的攻擊造成神父舌部、嘴角等處出現刀傷。他於11日被控持危險物品蓄意重傷他人的罪名，並將接受精神狀況評估。警方指出，這名男子不常出現在出事教會。根據新加坡內政部資訊，尚無證據顯示案件涉及宗教動機，也不是恐怖襲擊，警方已加強在宗教場所的巡邏。

新加坡總理黃循財在臉書發文，對此事件表示震驚和悲傷，並呼籲民眾保持冷靜和團結，秉持新加坡人和諧與堅韌精神為彼此提供支持。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也在臉書發文表示，他到醫院探視神父，對於遭遇可怕襲擊事件的神父正迅速恢復，是充滿勇氣和慈悲心的人。許多宗教團體表達譴責，並強調在宗教場所發生暴力行為是不可容忍，呼籲公眾保持冷靜。

報導指出，持危險物品蓄意重傷他人若罪成，被告可被判刑最長15年，也可能面對罰款和鞭刑。

教堂 新加坡 神父

延伸閱讀

證交所引資 招手星企

商業興觀點／攜星國攻氫能 做大商機

光寶科技攜手新加坡科技設計大學 簽署研發合作協議

藍青年團訪星與李光耀公共政策學院學者晤談 收穫頗豐

相關新聞

12月才首航的迪士尼郵輪立大功！馳援遇險船隻救出4人

美國海岸防衛隊第5區指出，10日下午一艘雙體船在百慕達海岸附近進水遇險，船上有4人受困，一艘尚未正式投入使用的迪士尼郵輪...

美航班降落海地太子港遭槍擊！緊急改降、至少1人傷

海地新總理上任之際，美國精神航空一架11日從佛州飛往海地首都太子港杜森國際機場（Toussaint-Louverture...

要認真幫打烏克蘭了？金正恩正式批准與俄羅斯的《共同防禦條約》

北韓官媒報導，領導人金正恩11日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的《共同防禦條約》，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協助」...

以黎停火現曙光？以色列：「談判有進展」 俄羅斯可阻真主黨武裝

美國之音報導，以色列政府11日透露與黎巴嫩真主黨的停火談判取得「一定進展」，但並未表明具體細節，並且點名俄羅斯可以幫得上...

自民黨如何失去日本國會多數？

日本首相石破茂在上任不久後就宣布解散、改選眾院，無非是想乘勝追擊，利用甫當選自民黨黨魁所累積的聲望，為支持率低迷的執政黨贏得大選。

美廉航班機飛海地遇砲火 旅客沒事1名空服員輕傷

美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）今天表示，旗下一架飛往海地首都太子港（Port-au-Prin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。