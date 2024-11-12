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美航班降落海地太子港遭槍擊！緊急改降、至少1人傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國精神航空11日從佛州飛往海地首都太子港的航班遭遇槍擊。圖非涉事客機。路透
美國精神航空11日從佛州飛往海地首都太子港的航班遭遇槍擊。圖非涉事客機。路透

海地新總理上任之際，美國精神航空一架11日從佛州飛往海地首都太子港杜森國際機場（Toussaint-Louverture airport）的航班遭遇槍擊，被迫改道飛往多明尼加，一名空服員受輕傷，多家航空公司已暫停飛往海地的航班。

BBC等報導，從佛州羅德岱堡起飛的精神航空951號航班11日準備降落太子港杜森國際機場時，遭到多次槍擊，隨後被迫改道飛往多明尼加，並安全降落聖地牙哥機場。

報導指出，一名空服員受輕傷，但沒有乘客受傷，是3周內第2次有飛往太子港的航班遭遇攻擊。

根據社群媒體分享的未經證實影片，飛機機身發現數個彈孔，美國聯邦航空總署已對槍擊事件展開調查。事件發生後，杜森國際機場停飛所有商業航班，美國航空和捷藍航空宣布暫停14日前飛往海地的所有航班。

精神航空指出，在聖地牙哥機場檢查客機時發現「與槍聲相符」的損壞情況，目前暫停所有飛往海地的航班，「等待進一步評估」。

該事件發生之際，海地過渡政府委員會決定開除總理康尼爾，任命商人出身的費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）取而代之，政治動盪不斷升溫。

機場 海地 航班

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