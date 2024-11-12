香港行政會議召集人葉劉淑儀訪英 維權組織譴責

香港行政會議召集人、前保安局局長葉劉淑儀近日率團訪問英國，跨國非政府組織「香港自由委員會」基金會（CFHK）今天發聲明，質問英方為何要「鋪上紅地毯」鄭重歡迎這類侵害人權的人。

CFHK英國暨歐盟事務主任薩巴赫（Mark Sabah）指出，港府持續迫害數以千計政治犯，包括具英國公民身分的壹傳媒集團創辦人黎智英，並對流亡英國的香港民主運動人士實施跨境鎮壓，甚至懸賞100萬港幣通緝。在這樣的背景下，接待葉劉淑儀簡直令人髮指。

葉劉淑儀也是香港立法會議員、親官方政黨「新民黨」黨主席。2003年港府推動基本法23條（維護國家安全條例）立法時，她是保安局局長，專責相關立法工作；當時有超過50萬港人走上街頭，抗議法條侵害基本自由與權利。

今年5月，香港駐倫敦經濟貿易辦事處有人員遭控違反英國國家安全法，為港府非法從事情報蒐集、監控異議人士、施行跨境鎮壓，當時英國外交部還為此案召見中國駐英大使。

然而，葉劉淑儀當時告訴港媒，由於英國有「仇華」議員及流亡港人積極推動香港相關議案、甚至要求制裁官員，經貿辦自然需要「留意」。

根據葉劉淑儀10日發布在社群媒體X的貼文，她「應英國政府及商界邀請」，於10月30日至11月8日率團訪英，訪團成員包括新民黨籍立法會議員、對外聯絡小組成員、中國人民政治協商會議全國委員會香港地區委員等。

葉劉淑儀稱訪英期間，訪團會晤英國政府官員、智庫，以及英國政治、商業和媒體圈人士。根據貼文，英國外交部主責印太事務的政務次官韋斯特（Catherine West）以及商業暨貿易部官員曾與訪團會面。訪團並與智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）交流。

北京曾於2021年3月以「散播關於新疆人權情勢的虛假資訊和惡意謊言」為由，對數名英國國會議員宣布制裁，至今仍未解除。然而，這顯然未影響香港立法會議員自由往來英、港之間。

CFHK再次呼籲英國政府，考量香港的特別自治地位已消失，應撤銷所有賦予駐倫敦香港經貿辦的外交特權和豁免權。