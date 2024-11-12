前進2024 COP29／拚淨零或經濟 亞塞拜然的兩難

亞塞拜然的首都巴庫以北，有一座終年冒火的山，源源不絕的天然氣，透露亞塞拜然的經濟動脈。

亞塞拜然的國名來自古語中「火的國度」，象徵聖火之地，如今則可以解讀成石油與天然氣的盛產地，掌握著全國的命運。據了解，亞國經濟在千禧年後快速成長，現在近九成收入高度仰賴石油和天然氣。

然而，二○一五年油價大跌，嚴重衝擊亞塞拜然的經濟，總統伊利哈姆．阿利耶夫也意識到轉型的重要性，於二○一六年宣示轉型，亞國也在同年加入巴黎協定，展現減碳決心。根據今年預估，亞塞拜然將在二○三○年達到再生能源發電占總發電量卅％的目標。

不過亞塞拜然仰賴化石燃料仍是不爭的事實，國家更不可能在一夕之間轉換產業跑道。近年來，亞國經濟略顯疲態，直到俄烏戰爭開打，俄國對化石燃料需求大增，亞塞拜然才再度出現GDP高成長率。甚至，亞塞拜然雖名列巴黎協定，卻被氣候團體Net Zero Tracker批評，沒有設定明確的淨零目標。

Climate Action Tracker則給亞塞拜然打分數，認為亞國致力於減碳的政策努力是嚴重不足，甚至認為亞塞拜然已然放棄原來二○三○年的碳排放目標，是在走回頭路。作為COP29的主辦國，這顯然是有失顏面。

十日晚間，聯合報採訪團隊成功抵達亞塞拜然首都巴庫。這座號稱高加索最大的城市，將是各國代表、各方氣候專家、倡議者，以及媒體等，接下來為期兩周的家。街上隨處可見印有COP29的公車，以及廣告標示，對整座城市來說堪稱空前的國際盛事。

本團隊落腳首都鬧區，屋子怎麼看都像是「樣品屋」，推測是屋主為了賺COP29的人潮熱錢，臨時裝潢而成。據說，巴庫近幾個月的住宿租金大漲，全城都希望可以從中獲利。也許COP29對亞塞拜然的國民來說，與其說是扭轉氣候變遷的戰情會議，更似二○一五年的歐洲運動會。

今年COP29的會場巴庫奧林匹克體育場曾是歐洲運動會的主場，也為後來申辦二○二○年夏季奧運鋪路，可惜最後未被奧運委員會青睞。巴庫時隔近十年，因氣候峰會再度成為國際焦點，但氣候峰會的目標，與國家發展的主幹成平行線，不只凸顯出亞塞拜然的兩難，也揭露許多發展中國家艱難的抉擇。