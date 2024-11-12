前進2024 COP29／氣候金融 誰該出錢備受爭議

COP29被稱為「金融COP」，今年大會預計將通過新的「氣候金融集體量化目標」，同時希望促使氣候金融貢獻與全球預估需求一致化。不過，新目標到底需要多少錢、由誰出錢，以及「巴黎協定」條文等內容都備受爭議。

中華經濟研究院研究員劉哲良表示，二○○九年提出每年需要氣候金融資金為一千億美元，新目標可能至少一兆美元起跳，或甚至高達二點四兆美元，因為不管是用於減緩（如投資再生能源和提高能源效率）、調適（如因應極端天氣事件問題）、損失與損害（支持開發中國家應對氣候變遷造成的損失和損害）等都需要很多錢。

劉哲良分析，籌措氣候資金不外乎有三大來源：一、要求已開發國家捐款給開發中國家進行減緩、調適和損害賠償；二、各級金融單位透過氣候融資協助開發中國家取得所需資源；三、透過全球碳交易機制，讓已開發國家願意到開發中國家投資減量。

清華大學科技法律研究所教授范建得指出，世界經濟論壇和國際智庫都強調私部門參與的重要性，最好快速且有系統地引導私部門的資金投入，可望更積極促成氣候行動。

世界經濟論壇提到，近年來碳市場已成為世界氣候政策的熱點，主要是因為其結果可能好壞參半。一方面，碳市場展現非債務方式的潛力，將資金從重度碳排放者轉到有前景的清潔或綠色專案；另一方面，缺乏嚴謹的規範，則不會真正的減少碳排放，反而可能帶來漂綠的後果。

范建得說，巴黎協定第六條為碳市場制定原則，以及各國實現氣候目標的合作方式，今年COP29大會還需要進一步談判與協商，以制定具體的運作規範。

隨著世界各地極端氣候事件成為新常態，「損失與損害」也是一大焦點。此一概念最早在一九九一年由小島國家聯盟提出，雖是每年氣候峰會必談的議題，卅多年卻始終難有具體進展。

COP27做出設立「損失與損害基金」的歷史性決議，並於COP28會期募到七點九二億多美元，宣告正式啟動，援助遭受氣候變遷嚴重衝擊的國家及地區。

「但這與發展中國家到二○三○年可能面臨五千八百億美元的氣候相關損失相比，顯得相形見絀。」劉哲良說，COP29會不會有進一步的決議，也是一大觀察重點。