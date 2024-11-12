前進2024 COP29／氣候峰會開幕冷清 大國領袖缺席

第廿九屆氣候峰會（COP29）昨正式開幕，峰會主席穆赫塔爾．巴巴耶夫在開幕致詞強調，氣候行動一定要取得必要的融資，COP29將議定新的氣候融資目標，需求高達上兆美元，然而再大的數字也比不上無作為的代價。

COP29昨舉行開幕式，由主辦國亞塞拜然生態與自然資源部長穆赫塔爾出任氣候峰會主席。COP29對外宣傳有上百位國家元首及代表到場，但大國領袖卻多數缺席，包括法國總統馬克宏、德國總理奧拉夫・肖爾茨、俄國總統普亭等，美國總統拜登也因總統大選連續第二年缺席，改由國際氣候政策高級顧問約翰・波德斯塔代表參加，讓COP29失色不少，盛況不比往年。

COP29今年聚焦氣候融資，COP29更被視為是「融資峰會」。過去的氣候融資目標是二○二○至二○二五年間，已開發國家每年向開發中國家提供一千億美元，此次COP29則有意擬定新目標，規模預計每年從兆美元起跳。

二○二四年聯合國氣候峰會（COP29）昨天開幕，民眾在會場外表達各種訴求。特派記者余承翰／亞塞拜然攝影

穆赫塔爾指出，必須強化野心，創造行動，最重要的兩件事就是要有更清楚的氣候計畫，和取得必要的融資。「我們知道需求高達上兆美元，但如何取得資金存有不同的觀點。」

穆赫塔爾表示，大家都清楚有政治，和財務上的限制，「我們有許多要做的事，且必須在十二日內達成共識。」不過他也提醒，融資金額可能聽起來很高，但怎麼樣也比不上毫無作為的代價；他強調，這是大家要面對的問題，沒有什麼比全世界的福祉，與這顆星球的安全、繁榮更加重要。

穆赫塔爾也點出氣候變遷的急迫性，指最新的報告已顯示，全球二一○○年平均氣溫將比工業時代前水準高出攝氏三度，他並以西班牙的洪災、澳洲的森林大火，以及太平洋上升的海平面為例，認為氣候變遷的問題已經來臨，世界須投資今日來拯救明日。他也強調，作為碳市場基礎的巴黎協定第六條（Article 6）已經遲到很久了，需要各方展現決心和彈性來解決懸而未決的問題。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾也呼應穆赫塔爾表示，必須要有一個嶄新的氣候融資目標。他表示，假如三分之二的國家均無法負擔快速減碳，那世界各國都將付出慘痛代價。

他並指出，潔淨能源的相關投資將在今年達到二兆美元之譜，幾乎是化石燃料相關投資的兩倍，他認為這個趨勢不會停止，現在的工作就是繼續加速這個發展方向。