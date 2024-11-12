第二輪決選 石破再獲指名日相

日本首相石破茂十一日在國會舉行的「首相指名」選舉第二輪決選，以未過半的二二一票，擊敗最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥的一百六十票連任。

日本國會兩院十一日分別舉行首相指名選舉。石破在參議院獲過半的一四二票；眾議院部分，儘管自民黨與公明黨組成的執政聯盟在十月廿七日眾院大選失利後，未能爭取到在野黨支持，故無法在首輪投票獲過半的二三三票支持，讓石破直接當選。但仍在第二輪以二二一票的相對多數，贏過野田所獲的一六○票順利連任。

在眾院選後的最新席次分布中，自民黨降至一九一席，銳減五十六席，即使加上公明黨的廿四席仍只有二一五席。六十七歲的石破十月一日甫獲國會指名為第一○二任首相，但他就任後隨即宣布提前解散眾院改選。

石破十一日晚間赴東京的皇居接受日皇德仁任命，第二次石破內閣正式上路。鑒於是少數內閣，石破能否實現相當於這次首相指名「造王者」的國民民主黨對國民年收入的政策主張，將是石破內閣今後能否延續的重中之重。

在預定今年底前召開的國會臨時會中，新內閣將致力通過二○二四財年補充預算案，以及落實由於自民黨內派系收回扣醜聞而修改的日本政治資金規正法等重要政治改革。

石破連任後與公明黨新黨魁齊藤鐵夫在首相官邸會談，雙方確認兩黨將繼續聯合執政。

內閣官房長官林芳正並在記者會宣布，未能連任眾議員的法務大臣與農林水產大臣（農相）分別由前外務副大臣鈴木馨祐和前農相江藤拓出任。公明黨籍前經濟產業政務官中野洋昌則接替齊藤出任國土交通大臣，其餘閣員均留任。