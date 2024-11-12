前進2024 COP29／氣候峰會開幕大國領袖缺席 拜登、馬克宏都沒來

經濟日報／ 記者陳熙文王惠英／巴庫報導
第29屆聯合國氣候峰會（COP29）昨天在亞塞拜然首都巴庫登場，今年將更仔細討論攸關資金的氣候融資。 特派記者余承翰／攝影
第29屆聯合國氣候峰會（COP29）昨天在亞塞拜然首都巴庫登場，今年將更仔細討論攸關資金的氣候融資。 特派記者余承翰／攝影

第29屆聯合國氣候峰會（COP29）昨（11）日開幕，COP29主席穆赫塔爾．巴巴耶夫昨日於開幕致詞強調，氣候行動一定要取得必要的融資，COP29將議定新的氣候融資目標，需求高達上兆美元，但再大的數字也比不上無作為的代價。

COP29昨日舉行開幕儀式，由主辦國亞塞拜然生態與自然資源部長穆赫塔爾出任氣候峰會主席。COP29對外宣傳有上百位國家元首及代表到場，但大國領袖卻多數缺席，包括法國總統馬克宏、德國總理奧拉夫．肖爾茨、俄國總統普亭等，美國總統拜登也因總統大選連續第二年缺席，改由國際氣候政策高級顧問約翰．波德斯塔代表參加，讓COP29失色不少，盛況不比往年。

圖／經濟日報提供
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COP29聚焦氣候融資，今年更被視為是「融資峰會」。過去的氣候融資目標是2020至2025年間，已開發國家每年向開發中國家提供1,000億美元，此次COP29則有意擬定新目標，規模預計每年從上兆美元起跳。

穆赫塔爾指出，必須強化野心，創造行動，最重要的兩件事就是要有更清楚的氣候計畫，和取得必要的融資。「我們知道需求高達上兆美元，但如何取得資金存有不同的觀點。」

穆赫塔爾表示，大家都清楚有政治和財務上的限制，「我們有許多要做的事，且必須在12日內達成共識。」不過他也提醒，融資金額可能聽起來很高，但怎麼樣也比不上毫無作為的代價；他強調，這是大家要面對的問題，沒有什麼比全世界的福祉，與這顆星球的安全、繁榮更加重要。

穆赫塔爾也點出氣候變遷的急迫性，最新報告顯示，全球2100年平均氣溫將比工業時代前水準高出攝氏3度，他並以西班牙洪災、澳洲森林大火及太平洋上升的海平面為例，認為氣候變遷問題已來臨，世界須投資今日來拯救明日。他強調，作為碳市場基礎的巴黎協定第六條（Article 6）已遲到很久，需要各方展現決心和彈性來解決懸而未決的問題。

巴黎協定 氣候變遷 開發中國家

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