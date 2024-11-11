索馬利蘭總統大選將登場 專家：百萬選民重視經濟議題
位於非洲之角的索馬利蘭即將於13日舉行總統大選，尋求連任的比希提出的主要政見為外交突破。不過，專家表示，120萬選民更在意經濟與和平穩定。
法新社報導，位於索馬利亞西北端的索馬利蘭於1991年宣布獨立，擁有自己的貨幣、護照和軍隊，但從未獲得世界上任何國家承認。如今成為索馬利亞與衣索比亞兩國間的主要爭端焦點，國際觀察家憂心這個動盪地區可能爆發衝突。
今年1月，索馬利蘭總統比希（Muse Bihi Abdi）與衣索比亞簽署協議，同意將20公里的紅海海岸線，租給與索馬利蘭相鄰的內陸國家衣索比亞。
比希說，衣索比亞將以承認索馬利蘭作為回報，不過阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）當局從未證實，而協議的所有細節也從未公諸於世。
雙方簽署的諒解備忘錄引發索馬利亞的不滿，導致索馬利亞與衣索比亞之間的言詞交鋒和軍事緊張升高，國際社會對此感到擔憂。
2017年掌權至今的比希隸屬於團結黨（Kulmiye），76歲的比希誓言若能順利連任，索馬利蘭與衣索比亞簽署的協議將有所進展。
當地的律師和政治分析家賈瑪則指出：「那是比希的主要訴求，他這次選戰的主要政見。」賈瑪指出，對當地120萬選民而言，經濟與和平穩定更重要。
比希的主要競爭對手是68歲的國家黨（Waddani）候選人阿布杜拉希（Abdirahman MohamedAbdullahi），這位現任索馬利蘭國會議長，曾任索馬利亞駐蘇聯和芬蘭大使，他未提出具體的政策變革，但誓言扮演團結國家的角色。
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