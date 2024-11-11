中國抗議菲國海權新法 菲：沒有理由

菲律賓總統小馬可仕日前簽署海域法案和群島海道法案，中國政府強烈抗議並祭出反制措施。菲律賓國安會今天回應，菲律賓的兩部新法均符合國際法，北京沒有理由抗議。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海域法案」和「菲律賓群島海道法案」，將聯合國海洋法公約（UNCLOS）整合至菲律賓的國內法，為菲律賓的海洋權利提供了法理依據，包括南海菲索區域在內。

中國外交部8日傳喚了菲律賓駐北京大使，以提出交涉；10日，中國政府公布黃岩島的「領海基線」，以依法加強海洋管理，中國海警局也表示將持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法。

菲律賓國家安全會議（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）今天在記者會上強調，菲律賓政府只是將自己的海洋權利法律化，新法符合UNCLOS以及南海國際仲裁結果，中國也是UNCLOS的簽署方之一，沒有理由抗議。

UNCLOS賦予沿海國對自身海岸外側200海里海域的經濟專屬權，菲律賓以此為依據，主張可獨享向南海延伸出的200海里專屬經濟區的資源，因而與索討幾乎整片南海主權的中國發生爭議。

菲律賓於2013年1月將與中國之間的南海爭議提交國際仲裁。2016年7月，設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）裁決，中國用以索討南海主權的九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。

北京不接受也不承認仲裁結果。

另一方面，有關「菲律賓群島海道法」，馬拉雅表示，等菲國劃出海道之後，馬尼拉將把這部法律以及相關座標提交國際海事組織（IMO），一旦獲得批准，這些群島海道將成為「被公認的海道」。

馬拉雅說，屆時若有商船偏離海道，船公司將受罰，若是外國軍艦偏離海道，軍艦所屬國家將受罰。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）最近提到，菲律賓政府正透過多管齊下的方式，應對在南海面對的「非法與侵犯行為」，法律戰也是其中一部分。