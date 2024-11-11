COP29登場 聯合國籲為全球氣候融資新目標達成共識

美國前總統川普勝選，華府退出巴黎協定的可能性大增之際，聯合國氣候事務負責人斯帝爾表示，2024年聯合國氣候峰會（COP29）必須展現全球合作並未「徹底失敗」。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）今天在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計11月22日落幕。

法新社報導，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）還呼籲制訂一個「極具雄心」的新目標，為較貧窮國家提供氣候融資，並強調「讓我們屏除氣候融資是慈善資金的想法」。

斯帝爾指出：「在巴庫（舉行的這場峰會），我們須對新的全球氣候融資目標達成共識。若全球有至少2/3國家不能負擔快速減排的代價，屆時每個國家都將付出慘痛代價。」

COP29聯合國氣候峰會主席、亞塞拜然生態與天然資源部部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）在首都巴庫（Baku）舉行的峰會開幕式警告說，「我們正在毀滅的路上」，他指出西班牙近來遭遇了洪災與其他的氣候災難。

巴巴耶夫指出：「今年舉辦的聯合國氣候峰會（COP29）對巴黎協定（Paris agreement）而言是關鍵時刻。這將考驗我們對這個多邊氣候制度的承諾。我們現在必須證明，已經準備好實現自己設定的目標。」

這場峰會必須對每年為開發中國家增加1000億美元資金的目標達成共識，以協助他們管控氣候衝擊，並使其經濟擺脫化石燃料。

上週贏得美國大選、即將重返白宮的前總統川普（Donald Trump），已揚言讓美國再度退出具里程碑意義的巴黎協定。

即將卸任的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）表示：「呼籲各位再次證明我們可以團結一心、採取行動並實現目標。我離開前給大家最後一些忠告：讓積極占據主導地位並推動整個進程。讓行動勝於言語、結果勝於雄辯。請記住，我們（的決心）取決於做了什麼，而非說了什麼。」