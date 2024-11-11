選舉連任成功...第2次石破內閣苦難出航 內憂外患3道牆

日本首相石破茂下午在特別國會首相指名選舉連任成功，但因自民黨及聯合執政黨的公明黨在眾議院席次未過半，今晚起跑的第2次石破內閣是苦難的出航，面臨與在野黨進行合作、自民黨內逼宮等，都是石破內閣內憂外患的阻牆。

●朝小野大 外臨預算及政策提案如何過關

今晚上路的第2次石破內閣面臨的阻牆至少有3道。第1道阻牆為自民黨目前是1994年羽田孜內閣以來首見的少數執政（朝小野大）局面，石破為了讓2024年度追加預算案能在今年內過關、政權得以維持，必須拉攏部分在野黨。

石破向這次眾議院大選席次大躍進，拿下28席的國民民主黨送秋波，但如何進行政策連合，對於國民民主黨的提案是否照單全收，有待觀察。

石破上午與國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎在國會大廈舉行會談，議題包括玉木要求修法，廢除政策活動費等政治改革、重新調整「103萬日圓之牆」、以及降低汽油稅等問題。玉木要求將所得稅起徵門檻從現行的年所得103萬日圓（約新台幣22萬元）調高至178萬日圓。

這些提案都是國民民主黨在這次眾議院大選的政見，獲得許多年輕人支持。不過，石破內閣估算，如果中央與地方政府各將所得稅起徵門檻調高75萬日圓，估計中央與地方一年將減少約7兆至8兆日圓稅收，所得愈高者稅金負擔將愈輕，公平性有待商榷。

今天在與玉木會談後，石破在首相官邸（行政中心）對媒體表示，「謙虛傾聽在野黨的意見，希望能以人民看得見的形式做出決定。」

石破透露，玉木在會談中表示，「與其對決，更重視問題的解決，將提出各種方案，希望執政黨誠實以對。」

玉木還要求今年度內成立監查政治資金的第三者機關、也要求全面公開調查研究宣傳滯留（住宿）費（舊稱文書通訊交通滯留費）的用途，以及餘款全繳回國庫。玉木也要求政府實施「積極的網攻防禦」，盼相關法案在臨時國會通過。

●自民黨眾議院選舉未過半 內有同志逼宮

第2次石破內閣面臨的第2道阻牆就是自民黨黨內同志的逼宮。9月底自民黨總裁（黨主席）選舉時，石破被期待能率領黨打贏眾議院大選而勝出。

石破內閣10月1日上路的8天後，宣布解散眾議院，舉行眾議院大選，10月27日投開票結果，自民黨輸掉56席，獲191席；聯合執政的公明黨輸掉8席，獲24席，兩黨合計僅215席，創下自2009年以來首次在眾議院未過半的窘況。

石破在選前立下的勝負標準是自、公兩黨取得過半，大選慘輸後，黨內有人要求他下台。自民黨7日召開檢討大選結果的參、眾兩院議員懇談會，石破茂在會中致歉。

出席者有人批評黨執行部（黨高層）並究責，但未出現要求石破立即下台的聲音，主要是目前沒人想取而代之，當務之急是黨內團結，讓石破先度過今天特別國會首相指名選舉這一關。

明年夏天有東京都議會選舉、參議院選舉，如果石破內閣支持率持續低迷，在明年3月的2025年度預算案過關後或參議院選舉前，自民黨內可能出現逼宮浪聲，黨執行部（黨高層）將被究責。

●憂在野黨聯合提出內閣不信任案

第2次石破內閣面臨的第3道阻牆就是擔心在野黨聯合起來提出內閣不信任案。以前，自、公兩黨在眾議院取得過半席次下，即使在野黨提出內閣不信任案，自公兩黨仍老神在在，因為在野黨的提案無法表決過關，但今後情況為之一變。

此外，原本首相擁有國會解散權，這被視為首相在國會的「傳家寶刀」，可以在對政權最有利的時機解散國會，但現在朝小野大的情況下，首相不敢輕易揮刀。

第50屆眾議院大選結果，最大在野黨立憲民主黨拿下148席（比選前增50席）、日本維新會38席（比選前少6席）、國民民主黨28席（比選前增21席）、令和新選組9席（比選前增6席）、共產黨8席（比選前少2）、參政黨3席（比選前增2）、保守黨3席（新成立黨）、社民黨1席、無黨籍12席。