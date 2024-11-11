川普重返白宮為美氣候承諾添變數 COP29開幕蒙陰影

中央社／ 巴庫11日綜合外電報導

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）今天在亞塞拜然登場，隨著美國前總統川普即將重返白宮並揚言改變美國減排承諾，讓這場大會蒙上陰影。

法新社報導，在各國代表齊聚亞塞拜然首都巴庫（Baku）參加聯合國主要氣候外交論壇COP29前，最新的警告指出2024年全球氣溫即將破紀錄，為會中圍繞氣候融資的激烈辯論增添急迫氣氛。

不過，川普（Donald Trump）重返白宮可能使這些討論烏雲罩頂，外界擔心美國即將退出在限制全球暖化方面具里程碑意義的巴黎協定（Paris Agreement），意味談判桌上的雄心壯志可能減弱。

即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）和參與氣候峰會初期談判、以增加會議進程份量的部分國家元首，都不會出席。占全球排放量近80%的20國集團（G20），僅少數幾國領袖參加。

外交官員堅決認為，部分國家領袖缺席和川普勝選還不致於影響手上迫在眉睫的工作，尤其是就提供開發中國家新的氣候融資額達成共識。

談判代表勢必得調高一項一年1000億美元的目標，以幫助開發中國家準備因應持續惡化的氣候衝擊，並使經濟脫離化石燃料。

美國準總統川普一再宣稱氣候變遷是一場「騙局」，他矢言讓美國退出巴黎協定。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說道：「人人都知道這些談判不容易，但值得這麼做，因為每避免溫度升高攝氏1/10度，就能使危機減少、痛苦減輕，並讓更少人流離失所。」

在11月11日至22日舉行的這場氣候峰會，預計將有超過5萬1000人參加。

川普 巴黎協定 美國

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