南韓軍方：北韓發射新型洲際飛彈 恐有俄國技術支援

針對北韓上月31日試射「火星-19型」洲際彈道飛彈，南韓國防情報本部認為，由於北韓沒有為這枚新型飛彈進行發動機測試的跡象，推測俄羅斯可能為北韓發射飛彈提供技術支援。

執政的國民力量黨議員庾龍源引述國防情報本部報告指出：「考慮到飛彈長度、直徑和最高飛行高度皆有所增加，『火星-19型』（Hwasong-19）應是新型洲際彈道飛彈（ICBM），而非『火星-18型』的改良版。」

根據北韓及追蹤這枚飛彈的日本、南韓軍方說法，這枚洲際彈道飛彈飛行高度超越先前北韓發射的任何一枚飛彈，先是高飛進入太空，隨後墜入日本與俄羅斯之間海域。

由於俄國與北韓一直在加強軍事合作，南韓軍方表示：「據評估，不排除北韓以『太空技術合作』為藉口，從俄羅斯獲得可用於發展彈道飛彈的技術。」

日本外務大臣岩屋毅、美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）、南韓外交部長趙兌烈為了北韓發射飛彈一事，31日晚間召開電話會談並發布聯合聲明。

聲明譴責北韓這次射彈明顯違反數項聯合國安全理事會的決議，並指出「此舉威脅朝鮮半島與區域和平與安全，強烈要求北韓立刻停止一連串的挑釁行為」。

另外，聲明也表示，「（北韓）持續向俄羅斯違法轉移武器與派遣部隊，以最強烈的言詞譴責北韓與俄羅斯深化軍事合作」。

對此，北韓外交部不具名發言人2日透過北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）譴責美國和南韓今年策劃「各種戰爭陰謀超過20次」，使得北韓別無選擇，只能徹底遏制核戰爆發的危險。