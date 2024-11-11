美媒：衛星影像和文件顯示中國研發核動力航艦

美聯社報導，根據一項針對衛星影像和中國政府文件的新分析，中國為一艘大型水上軍艦打造陸基核反應爐原型，是北京邁向第一艘自製核動力航空母艦迄今最明確的跡象。

中國海軍在數量上已是全球第一，且持續迅速現代化。若中國海軍艦隊增添核動力航空母艦，對於實現能在遙遠海域運作的真正「藍水」（blue-water，指廣大無際的開闊海域）海軍目標將是一大進展，對美國而言則是日益增長的全球挑戰。

華府卡內基國際和平基金會高級研究員趙通（ZhaoTong）說：「核動力航空母艦將讓中國躋身一流海上強國之列，目前這個小團體還只有美國和法國…對中國領導階層來說，這項發展將象徵國家威望，帶動國內民族主義，並提升國家作為主要強國的全球形象。」

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies atMonterey）的研究員說，他們調查四川省樂山市郊一處山區時有了上述發現。他們懷疑中國在這一帶建造反應爐來生產武器用的鈽或氚。

他們後來的結論是，中國在為大型軍艦打造一座反應爐原型。在樂山市郊的計畫被稱為「龍威」（Longwei，音譯）計畫，在文件裡又名「核動力發展計畫」。

中國國防部和外交部均未回應置評要求。

長久以來，盛傳中國打算建造核動力航空母艦，但密德伯里團隊的研究首度證實中國正致力為一艘與航艦差不多大小的水上軍艦研發核動力推進系統。

密德伯里學院教授兼計畫研究員路易斯（JeffreyLewis）說：「樂山市的反應爐原型是第一個確鑿證據，證明中國實際上在研發核動力航空母艦…目前僅有少數國家擁有核動力航空母艦，中國似乎準備加入這個行列。」

研究員在僅提供給美聯社的19頁詳細報告中寫道：「除非中國在研發核動力巡洋艦，而這種巡洋艦只有冷戰時期的美國和蘇聯在研製，那麼核動力發展計畫最有可能是指核動力航空母艦的研發工作。」

「奧斯陸核計畫」（Oslo Nuclear Project）分析家惠索恩（Jamie Withorne）未參與研究，但在看過調查結果後說，密德伯里團隊的論點令人信服。

她說：「從辨識報告、與其他海軍反應爐設施共用場址，以及相關建造活動，我想可以說龍威計畫可能就位在909基地，且可能就在已辨識出來的建築裡。」

趙通說，核動力航艦將讓中國軍方「在戰略熱點周圍運作時擁有更大彈性和持久力，尤其是沿著第一島鏈，即多數中國聲稱擁有主權的爭議性領土所在」。台灣正是第一島鏈的一部分。

趙通還說：「這些航艦也可能將中國的行動延伸到較遠的西太平洋，進一步挑戰美軍『干預』區域事務的能力，中國認為這些事務最好只由區域內的國家自己解決。」