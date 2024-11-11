快訊

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

36歲保全不菸不酒「血糖飆600」昏迷 第二型糖尿病發險喪命

Yuma二度發聲道歉「做了不該做的事」 認先傷害Ryu：我不是善良好老婆

石破茂連任 時隔45年又見眾院得票未過半日相

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本首相石破茂。（美聯社）
日本首相石破茂。（美聯社）

日本今天舉行首相指名選舉，在眾議院的部分，首相石破茂在第二輪投票雖以221票勝出，但得票率約47%，未達過半門檻的233票，成為繼1979年後又一位得票未過半的首相。

石破接下來將進行組閣事宜，緊接著經過在皇居舉行的日皇親自任命首相及閣員認證儀式後，第2次石破內閣晚間將正式上路。石破預計晚間在首相官邸舉行記者會。

相較今天上午總辭的第1次石破內閣，今晚將上路的第2次石破內閣成員只有3人異動，分別是江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接任法務大臣及中野洋昌接任國土交通大臣，其餘大臣皆獲留任。

日本富士新聞網報導，國會參眾兩院今天分別舉行首相指名選舉，石破順利連任、獲指名為第103任首相。不過，石破並未在眾議院獲過半支持，且第二輪投票的廢票多達84張。

日本放送協會（NHK）報導，石破在第一輪投票獲221票、最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥獲151票、日本維新會代表馬場伸幸獲38票、國民民主黨代表玉木雄一郎獲28票等，由於無人獲過半票數，選舉進入第二輪投票。

石破在第二輪投票得到跟第一輪投票相同的221票，但野田得票增加到160票。由於第二輪投票未投給上述兩人都屬無效票，總計有84張廢票。

在參議院的得票部分，自公聯盟擁有逾125席的過半數優勢席次，石破最後以142票獲指名；野田僅拿到46票。

產經新聞報導，雖然石破順利連任首相，但在第二輪投票僅獲未過半的221票，是繼1979年的自民黨前首相大平正芳後，時隔45年再出現未獲過半票數擔任首相的情況。

日本首相指名選舉雖然採兩輪投票，但多數情況是在第一輪投票獲過半數有效票被指名為首相；不過，如果第一輪投票無人獲過半票數，將取得票數前兩名進入第二輪投票。

根據眾議院規定，第二輪投票不需要取得過半數的「絕對多數」，只需要取得「相對多數」票數就能獲勝。

在今天之前，眾議院自二次大戰結束後只發生過4次首相指名選舉進入第二輪投票，最近一次是30年前的1994年。

其中較特殊的一次發生在1979年，自民黨內發生保守分裂的「40日抗爭」，當時眾議院過半門檻為256票，而在第二輪投票被指名為首相的大平僅獲138票，險勝同黨對手福田赳夫的121票；反觀在野黨未投給兩人變成無效票的票數高達252票。

投票 日本

延伸閱讀

石破茂連任 可望化解任期最短日相疑慮

第103任首相！石破茂第2次組閣 國土交通大臣成為公明黨「指定席」

日相指名選舉第一輪無人過半 石破茂、野田佳彥決選

日本國會午後投票選首相 石破茂可能獲小黨民主黨支持保住大位

相關新聞

石破茂確定「連任首相」！221票擊敗最大在野黨魁野田佳彥

日本47NEWS報導，日本政府11日首相指名選舉結果出爐，自民黨總裁石破茂在決選投票中打敗最大在野黨黨魁野田佳彥，確定連...

日本掃雷艦沉船了！木造軍艦「全面燃燒」 33歲船員生死未卜

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」當地時間10日上午9時50分左右，在福岡縣宗像市外海起火燃燒，艦上...

韓媒：AI需電孔急 台灣非核化面臨困境、對核能態度鬆動

在日本福島核災後，台灣與德國不約而同推動非核政策，然而，隨著賴清德新政府的上任，台灣當局對核能的態度正在鬆動，尋求「非核...

石破茂連任 時隔45年又見眾院得票未過半日相

日本今天舉行首相指名選舉，在眾議院的部分，首相石破茂在第二輪投票雖以221票勝出，但得票率約47%，未達過半門檻的233...

中國抗議菲國海權新法 菲：沒有理由

菲律賓總統小馬可仕日前簽署海域法案和群島海道法案，中國政府強烈抗議並祭出反制措施。菲律賓國安會今天回應，菲律賓的兩部新法...

日首相指名選舉日 不倫主角玉木雄一郎意外搶風頭

日本政府今天舉行首相指名選舉，石破茂當選第103任首相，就在這個大日子，各界卻更關注爆出新鮮不倫醜聞的國民民主黨代表（黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。