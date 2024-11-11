巴西擬提高減排目標 欲成對抗氣候變遷領頭羊

中央社／ 巴西聖保羅10日綜合外電報導

巴西政府宣布，該國將相較原先計畫更大幅度地削減溫室氣體排放。這個左翼政府表示，巴西原本預計在2035年底前把碳排量從2005年水準減少59%，現在要將目標提升至67%。

法新社報導，根據巴西政府8日晚間發表的官方聲明，此舉是為了使巴西的減碳目標，即「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs）符合2016年生效的「巴黎協定」（Paris Accord）條款。

巴黎協定簽署國必須在明年2月前宣布新的減排目標，但巴西將於明天開始在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）上，提出他們新的「國家自定貢獻」目標。

巴西是下一屆氣候峰會的主辦國，將於明年11月在亞馬遜城市貝倫（Belem）舉辦COP30。

巴西政府的新目標是在2035年底前將總碳排減少到約8億5000萬噸至10億噸間，低於基準年2005年的24億噸。

巴西政府的聲明指出，「新的『國家自定貢獻』涵蓋經濟體中的每一個產業，並與巴黎協定將全球平均溫度升幅控制在攝氏1.5度內的目標相符」，並提到巴西將在2050年底前實現「氣候中和」。

但由公民團體與環團組成的網絡、巴西非政府組織「氣候觀測站」（Climate Observatory）表示，這個計畫仍雄心不足。

氣候觀測站執行秘書阿斯特里尼（Marcio Astrini）表示，政府遺漏了關鍵資訊，即應對毀林或化石燃料使用的策略。

他還說，「作為一個目標是在多方共同對抗氣候危機時，成為領導者的國家」，巴西應該要提高資訊的透明度。

巴西政府本週宣布，巴西亞馬遜雨林的森林砍伐率下降了30%，是15年來最大降幅。

巴西 巴黎協定

延伸閱讀

日本國會午後投票選首相 石破茂可能獲小黨民主黨支持保住大位

睽違1年！APEC、G20峰會下周登場 彭博：拜習可能會晤

陸宣布習近平將出席APEC、G20 訪問祕魯、巴西

科技巨頭助長「反民主」亂象？馬斯克在美國大選中的搧風點火

相關新聞

第二輪決選 石破再獲指名日相

日本首相石破茂十一日在國會舉行的「首相指名」選舉第二輪決選，以未過半的二二一票，擊敗最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）野田...

日本首相指名選舉 石破茂被鏡頭拍到低頭爆睡

日本今天舉行首相指名選舉，首相石破茂卻被鏡頭捕捉到雙眼閉著、低頭不動，似乎正在打瞌睡的模樣，坐在他旁邊的官房長官林芳正表...

印尼總統普拉伯沃訪美 將見拜登談糧食安全

印尼總統普拉伯沃結束中國訪問後，預計12日在白宮與美國總統拜登見面，雙方將討論糧食安全、能源轉型、民主及區域穩定等議題。...

石破茂連任 時隔45年又見眾院得票未過半日相

日本今天舉行首相指名選舉，在眾議院的部分，首相石破茂在第二輪投票雖以221票勝出，但得票率約47%，未達過半門檻的233...

中國抗議菲國海權新法 菲：沒有理由

菲律賓總統小馬可仕日前簽署海域法案和群島海道法案，中國政府強烈抗議並祭出反制措施。菲律賓國安會今天回應，菲律賓的兩部新法...

日首相指名選舉日 不倫主角玉木雄一郎意外搶風頭

日本政府今天舉行首相指名選舉，石破茂當選第103任首相，就在這個大日子，各界卻更關注爆出新鮮不倫醜聞的國民民主黨代表（黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。