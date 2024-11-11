巴西擬提高減排目標 欲成對抗氣候變遷領頭羊

巴西政府宣布，該國將相較原先計畫更大幅度地削減溫室氣體排放。這個左翼政府表示，巴西原本預計在2035年底前把碳排量從2005年水準減少59%，現在要將目標提升至67%。

法新社報導，根據巴西政府8日晚間發表的官方聲明，此舉是為了使巴西的減碳目標，即「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs）符合2016年生效的「巴黎協定」（Paris Accord）條款。

巴黎協定簽署國必須在明年2月前宣布新的減排目標，但巴西將於明天開始在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）上，提出他們新的「國家自定貢獻」目標。

巴西是下一屆氣候峰會的主辦國，將於明年11月在亞馬遜城市貝倫（Belem）舉辦COP30。

巴西政府的新目標是在2035年底前將總碳排減少到約8億5000萬噸至10億噸間，低於基準年2005年的24億噸。

巴西政府的聲明指出，「新的『國家自定貢獻』涵蓋經濟體中的每一個產業，並與巴黎協定將全球平均溫度升幅控制在攝氏1.5度內的目標相符」，並提到巴西將在2050年底前實現「氣候中和」。

但由公民團體與環團組成的網絡、巴西非政府組織「氣候觀測站」（Climate Observatory）表示，這個計畫仍雄心不足。

氣候觀測站執行秘書阿斯特里尼（Marcio Astrini）表示，政府遺漏了關鍵資訊，即應對毀林或化石燃料使用的策略。

他還說，「作為一個目標是在多方共同對抗氣候危機時，成為領導者的國家」，巴西應該要提高資訊的透明度。

巴西政府本週宣布，巴西亞馬遜雨林的森林砍伐率下降了30%，是15年來最大降幅。