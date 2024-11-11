杜特蒂時期掃毒行動 菲警長：警隊同樣付出代價

菲律賓前總統杜特蒂任內掃毒行動，讓數以千計可疑毒販與吸毒者喪命，但也有近1300名警員傷亡，且數百人身陷官司及行政調查。警方盼民眾檢討掃毒行動時，也能給予鼓勵支持。

菲律賓警方10日發布新聞稿稱，在2016年7月至2022年6月期間，也就是前總統杜特蒂（RodrigoDuterte）任內，有312名警員在掃毒任務時喪生、974名警員受傷。

警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）肯定這些警員對勤務的奉獻與熱忱，為確保公共安全而置自身於險地。

他指出，警員不僅可能受傷，還得面臨法律挑戰，在這6年期間就有214名警員身陷352宗刑事控告；除了刑事控告之外，還有191名警員因行政控告而被革職，還有20名警員目前身陷囹圄。

馬爾比爾說，警方也同樣感受到掃毒行動的衝擊，「數字顯示，不只是平民受到掃毒行動的衝擊，警隊同樣以各種方式付出了代價」。

他承諾，菲律賓國家警隊將習得教訓，未來將以尊重人權與人類尊嚴的方式打擊犯罪。

杜特蒂於2016年以打擊犯罪、掃毒為競選口號，贏得總統選舉。在位的6年間，以「敲門勸導」及「雙槍管」兩套方案執行掃毒。

「敲門勸導」為社區導向，警員在毒品氾濫社區逐戶拜訪，宣傳毒品害處，並勸告不要販毒；若是勸導不聽，等待毒販與吸毒者的將是「雙槍管」行動，他們可能在街頭進行交易時被抓捕，若拒捕可能當場被鏟除。

至少6000名可疑毒販與吸毒者在掃毒行動中被警方和身分不明的殺手擊斃，外傳有些殺手是杜特蒂「死亡小隊」成員。批評人士稱有警員利用掃毒名義誅殺仇家，人權團體則抨擊掃毒行動是國家支持的「法外處決」。

國際刑事法院（ICC）正就此進行調查，而菲律賓參議院上個月底也就杜特蒂任內的掃毒行動召開聽證會，除了杜特蒂之外，菲律賓警隊也遭到檢討以及輿論批評。

現年79歲的杜特蒂在參議院聽證會上說，其所作所為都是為了國家，命喪槍口的毒販與吸毒者多是因拒捕才被開槍，自身不會為此道歉。