石破茂連任 可望化解任期最短日相疑慮

日本首相石破茂今天在首相指名選舉第二輪投票中，以未過半的221票擊敗對手立憲民主黨代表野田佳彥的160票順利連任，可望化解外界一度認為恐成任期最短日相疑慮。

日本參眾兩院今天分別舉行首相指名選舉，在參議院的部分，石破獲過半數（125票）的142票支持獲指名；而在眾議院的部分，雖然自公聯盟未爭取到在野黨支持，無法在第一輪投票獲過半數（233票）支持勝出，但最後在第二輪投票以221票的相對多數得票，擊敗野田獲得的160票順利連任。

今年10月27日投開票的眾議院大選應選465席，自民黨所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到能掌握執政權的過半數233席至少還需要18席，造成選後一度有看法質疑石破能否順利獲國會指名連任首相。

從石破10月1日獲國會指名為第102任首相起算，至今在位42天。

日本經濟新聞報導，回顧歷史，在位天數最長的首相是安倍晉三，兩個任期合計在位3188天；最短的是二戰結束後的東久邇宮稔彥王，只在位54天。

二戰後總計在位天數超過1000天的首相共有8人，最近一位是前首相岸田文雄。

日本首相任期從內閣上路到總辭算一任，因此，獲指名為第103任首相的石破茂，以人數來說是日本第65位首相。

石破也是第24位組閣次數超過一次的首相。前首相吉田茂曾組閣5次。

有關歷任首相出身地，山口縣以出過8位首相居冠、東京都以出過5位首相次之；石破是鳥取縣選出的第一位首相。

從擔任首相的年齡來看，最年輕的是伊藤博文44歲；未滿50歲就擔任首相的還有時年45歲的近衛文麿和47歲的黑田清隆，加上伊藤博文總計僅3人。

最高齡擔任首相的是主導結束太平洋戰爭的鈴木貫太郎，時年77歲。

如果只看二次大戰後，最年輕的首相是安倍晉三，時年52歲；最高齡擔任首相的是幣原喜重郎，時年73歲。