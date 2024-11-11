第103任首相！石破茂第2次組閣 國土交通大臣成為公明黨「指定席」

日本政府今天舉行首相指名選舉，石破茂當選第103任首相。石破接下來將進行組閣，預料由公明黨的中野洋昌接任國土交通大臣。自前首相安倍晉三第2次組閣以來，這個職位幾乎已經成為公明黨的「指定席」，由公明黨霸佔長達12年。

石破今天完成組閣後，將出席皇居（皇宮）的親任式及閣僚認證式，第2次石破內閣晚間將正式上路。

對比今天上午總辭的第1次石破內閣，今晚將上路的第2次石破內閣成員只有3人異動，分別是江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接任法務大臣，以及中野洋昌接任國土交通大臣，其餘大臣皆獲留任。

執政聯盟公明黨9日舉行臨時黨代表大會，一致同意72歲的國土交通大臣齊藤鐵夫擔任代表（黨主席），接替在這次眾議院大選落選的前代表石井啓一。齊藤鐵夫卸下閣員職務後，公明黨推薦由同黨的中野洋昌接任，獲得石破茂同意，預料將任命這位46歲的前經濟產業政務官擔任國交大臣。

產經新聞報導，這使得自從前首相安倍晉三第2次內閣以來，已經連續有5名公明黨議員擔任國土交通大臣，在職時間累計達12年。

國土交通大臣負責領域包括道路、河川、運輸等，與民生議題緊密相關。公明黨透過約3000名地方議員，收集選民和業界關係人士的相關需求。前代表石井曾表示，「公明黨的國家與地方網絡非常重要，由於地方的需求較多，因此國土交通大臣是一個符合我們要求的職位」。

另一方面，自民黨自從金子一義在2009年退任之後，就沒有人擔任過國土交通大臣，對此開始產生危機感。

前首相岸田文雄去年9月進行內閣改組時，自民黨內部曾有「差不多該是時候把這個職位奪回來」的意見，卻遭到公明黨反對。最後出於合作關係考量，決定由齊藤鐵夫繼續擔任國交大臣。

自民黨方面，自從曾任運輸大臣的前幹事長二階俊博宣布引退之後，當前已經沒有擔任過運輸大臣、建設大臣等相關經驗的議員。

自民黨內精通國土交通的議員減少，令人憂心這會對推動基礎建設等產生不利影響。自民黨內曾任閣僚的前官員指出，「將某個職位固定給某個政黨，並非好的做法，很可能會影響政府部門的士氣」。