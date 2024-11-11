快訊

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

台灣e-Gate僅10秒 友善大馬穆斯林通關逕赴祈禱室

中央社／ 吉隆坡11日專電

「通關僅需10秒」，大馬旅客對台灣開放e-Gate按讚；穆斯林女領隊說，當班機落地並完成快速通關，可以馬上進入機場祈禱室祈禱，這項新措施對穆斯林旅客是一大福音。

馬來西亞今年6月開放台灣人使用馬國自動查驗通關系統，內政部長劉世芳表示，為表達互惠，台灣自11月7日起開放馬國人民使用e-Gate，為第7個與台灣完成互惠使用的國家。

具有多年帶團經驗的馬來西亞穆斯林女領隊安妮莎（An Nisa）表示，這真是好消息，完全不必耗費在移民關口排隊等候查驗，大馬旅客使用自動查驗通關系統，通關非常快速。

她指出，全體穆斯林都必須遵守伊斯蘭的規範行為，這也與穆斯林生活融為一體，如果大馬旅客使用e-Gate通關，特別對穆斯林族群來說是一大福音，當提早出關，就能到桃園機場為穆斯林族群設置的祈禱室祈禱。

安妮莎認為，台灣推動大馬旅客赴台觀光，也對穆斯林朋友創造友善的旅遊環境，諸如獲清真認證的餐廳與旅館、機場設有祈禱室，這次台灣實施讓大馬人使用e-Gate新措施通關，無疑對穆斯林族群是親善友好的作法。

馬來西亞旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）說，大馬到台灣自由行旅客越來越多，如果快速通關，勢必方便馬來西亞旅客入境，昔日入境排隊至少半小時，新措施施行大幅減少無謂的排隊時間。

對於目前開放的自動通關，觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，這項新措施絕對能大幅吸引大馬人造訪台灣，尤其，觀光署對重遊台灣的旅客已推出各種優惠活動，如果再輔以e-Gate通關入境，會讓大馬朋友入境更友善。

馬來西亞旅客赴台旅遊雖可選擇搭乘華航、長榮與星宇航空，但也有穆斯林旅客配合旅遊時間，搭乘馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、峇迪航空（BatikAir）或其它廉價航空班機。

馬航或峇迪航空部分航班抵達台灣的時間多半在中午時分，接近穆斯林祈禱時間，當穆斯林利用e-Gate通關快速出關，就能到桃園機場為穆斯林族群設置的祈禱室祈禱。

2023年有46萬名馬來西亞旅客訪問台灣，在東南亞國家協會中排名第一。根據熱門旅遊平台Agoda調查，馬來西亞人把台北市列為2024年出國旅遊目的地首選，台灣也在大力推廣「台灣歡迎您」活動，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」排名第3。

穆斯林 馬來西亞

延伸閱讀

美超微陷困台廠轉單到手 YTL求援緯穎享地利優勢

美超微爆雷！大馬最大集團YTL緊急轉單緯創集團 緯穎搶頭香

馬來西亞文化日登場 在台搶先體驗大馬風味

我佛慈悲，但對穆斯林除外？緬甸佛教僧伽塑造的「伊斯蘭恐懼」與宗教衝突

相關新聞

石破茂確定「連任首相」！221票擊敗最大在野黨魁野田佳彥

日本47NEWS報導，日本政府11日首相指名選舉結果出爐，自民黨總裁石破茂在決選投票中打敗最大在野黨黨魁野田佳彥，確定連...

日本掃雷艦沉船了！木造軍艦「全面燃燒」 33歲船員生死未卜

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」當地時間10日上午9時50分左右，在福岡縣宗像市外海起火燃燒，艦上...

韓媒：AI需電孔急 台灣非核化面臨困境、對核能態度鬆動

在日本福島核災後，台灣與德國不約而同推動非核政策，然而，隨著賴清德新政府的上任，台灣當局對核能的態度正在鬆動，尋求「非核...

石破茂連任 可望化解任期最短日相疑慮

日本首相石破茂今天在首相指名選舉第二輪投票中，以未過半的221票擊敗對手立憲民主黨代表野田佳彥的160票順利連任，可望化...

第103任首相！石破茂第2次組閣 國土交通大臣成為公明黨「指定席」

日本政府今天舉行首相指名選舉，石破茂當選第103任首相。石破接下來將進行組閣，預料由公明黨的中野洋昌接任國土交通大臣。自...

沙烏地罕見降雪 荒蕪沙漠變銀白大地 景色超夢幻

提到沙烏地阿拉伯的沙漠地區，多數人第一時間大概會聯想到熱辣陽光和極度乾旱的天氣，然而位於沙烏地西北部的焦夫省（ Al-J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。