快訊

Tommy道歉了！捲Ryu夫妻婚變 認是小王揭「與Yuma約會時間線」

中職／FA大魚+1 朱育賢兩守位重砲上架挑戰自身價值

勞動部人員疑遭職場霸凌亡…同事曾陳情 內容曝長官「把自己當皇帝」

聽新聞
0:00 / 0:00

日本掃雷艦沉船了！木造軍艦「全面燃燒」 33歲船員生死未卜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」10日在福岡縣宗像市外海起火燃燒。圖／截自日テレNEWS在YouTube的影音
日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」10日在福岡縣宗像市外海起火燃燒。圖／截自日テレNEWS在YouTube的影音

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」當地時間10日上午9時50分左右，在福岡縣宗像市外海起火燃燒，艦上共有45人搭乘，其中1名33歲船員至今仍生死未卜，這艘掃雷艦在11日上午8時30分沉入海底，這是海上自衛隊第一艘因火災沉船的軍艦。

報導指出，第7管區海上保安本部10日接獲掃雷艦宇久島號起火消息，推斷起火源頭可能是位於艦尾的機械室內的引擎，由於掃雷艦是木造，導致火勢迅速蔓延，其中受困機艙室的一名成員吸入過多濃煙嗆傷，所幸最後獲救。

根據海上自衛隊，另一名在機艙室輪班的33歲3等海曹古賀辰德至今失蹤，海上保安廳預計將投入人力潛水搜救。

讀賣新聞指出，火災曾在下午2時左右被認為已撲滅，但隨後火勢又再次燃起並蔓延至整艘艦艇，導致撲滅工作困難重重，期間多次傳出爆炸聲響，最終艦體逐漸傾斜翻覆並自行熄火。

日本 機艙 自衛隊

延伸閱讀

日本氣象衛星故障 暫不影響警報等發布

300年歷史日本盛岡山車至花蓮遊行 前導車LED螢幕竟現「敬悼」

11時開搶！日本環球影城、香港迪士尼 Klook雙11買1送1

台灣首例 仲恩細胞廠通過日本 MHLW 外國製造所認定

相關新聞

認了外遇觀光大使！日本國民民主黨主席玉木雄一郎含淚道歉

富士新聞網（FNN）報導，日本國民民主黨黨主席、眾議員玉木雄一郎被踢爆和香川縣高松市觀光大使發生婚外情，他11日召開記者...

日本掃雷艦沉船了！木造軍艦「全面燃燒」 33歲船員生死未卜

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」當地時間10日上午9時50分左右，在福岡縣宗像市外海起火燃燒，艦上...

石破茂確定連任首相！221票擊敗最大在野黨魁野田佳彥

日本47NEWS報導，日本政府11日首相指名選舉結果出爐，自民黨總裁石破茂在決選投票中打敗最大在野黨黨魁野田佳彥，確定連...

沙烏地罕見降雪 荒蕪沙漠變銀白大地 景色超夢幻

提到沙烏地阿拉伯的沙漠地區，多數人第一時間大概會聯想到熱辣陽光和極度乾旱的天氣，然而位於沙烏地西北部的焦夫省（ Al-J...

紐時：俄與北韓集結5萬兵力 即日發動攻勢奪回庫斯克

美國與烏克蘭官員指出，俄羅斯已集結5萬名部隊，其中包括北韓援軍，準備發動攻擊，奪回遭烏國奪取的俄國庫斯克(Kursk)地...

教宗下任人選 檯面下暗潮洶湧 比懸疑小說更難猜

天主教宗方濟各12月17日將屆88歲高齡，他近期每因健康欠佳取消行程，都引起天主教界風聲鶴唳，因為何時將舉行下屆教宗選舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。