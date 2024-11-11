日本掃雷艦沉船了！木造軍艦「全面燃燒」 33歲船員生死未卜

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」當地時間10日上午9時50分左右，在福岡縣宗像市外海起火燃燒，艦上共有45人搭乘，其中1名33歲船員至今仍生死未卜，這艘掃雷艦在11日上午8時30分沉入海底，這是海上自衛隊第一艘因火災沉船的軍艦。

報導指出，第7管區海上保安本部10日接獲掃雷艦宇久島號起火消息，推斷起火源頭可能是位於艦尾的機械室內的引擎，由於掃雷艦是木造，導致火勢迅速蔓延，其中受困機艙室的一名成員吸入過多濃煙嗆傷，所幸最後獲救。

根據海上自衛隊，另一名在機艙室輪班的33歲3等海曹古賀辰德至今失蹤，海上保安廳預計將投入人力潛水搜救。

讀賣新聞指出，火災曾在下午2時左右被認為已撲滅，但隨後火勢又再次燃起並蔓延至整艘艦艇，導致撲滅工作困難重重，期間多次傳出爆炸聲響，最終艦體逐漸傾斜翻覆並自行熄火。