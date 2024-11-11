快訊

Tommy道歉了！捲Ryu夫妻婚變 認是小王揭「與Yuma約會時間線」

中職／FA大魚+1 朱育賢兩守位重砲上架挑戰自身價值

勞動部人員疑遭職場霸凌亡…同事曾陳情 內容曝長官「把自己當皇帝」

日本氣象衛星故障 暫不影響警報等發布

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本氣象廳今天表示，氣象衛星向日葵9號發生故障，雖然會影響颱風強度預測與火山灰高度觀測等，但目前使用其他觀測資料等，暫未對發布警報或注意報帶來影響。

日本朝日新聞報導，氣象廳將在調查故障原因同時，盡速進行修復。

氣象廳表示，目前研判可能是向日葵9號搭載的觀測用相機「可視紅外線放射計」發生故障。雖然白天觀測雲層移動及跟地面的數據通訊都正常，但主要用來掌握夜間雲層動向等的紅外線功能一直無法使用。

如果故障時間拉長的話，氣象廳不排除由目前作為備用機的向日葵8號接替執行任務。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳目前使用中的氣象衛星是向日葵9號，並將8號作為備用機。

向日葵氣象衛星是在赤道上空約3萬5800公里以地球自轉同速度繞行地球的「地球同步衛星」，用從人類眼睛可見的「可見光」到不可見的「紅外線」等各種波長進行觀測。

向日葵的特徵是能連續觀測陸地上難以觀測的海面上颱風、低氣壓，及鋒面等氣象現象。

日本 衛星 颱風

延伸閱讀

300年歷史日本盛岡山車至花蓮遊行 前導車LED螢幕竟現「敬悼」

台灣首例 仲恩細胞廠通過日本 MHLW 外國製造所認定

日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

秋季河濱「向日葵」花海盛開！最佳賞花地點、時間一次公開

相關新聞

認了外遇觀光大使！日本國民民主黨主席玉木雄一郎含淚道歉

富士新聞網（FNN）報導，日本國民民主黨黨主席、眾議員玉木雄一郎被踢爆和香川縣高松市觀光大使發生婚外情，他11日召開記者...

日本掃雷艦沉船了！木造軍艦「全面燃燒」 33歲船員生死未卜

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」當地時間10日上午9時50分左右，在福岡縣宗像市外海起火燃燒，艦上...

沙烏地罕見降雪 荒蕪沙漠變銀白大地 景色超夢幻

提到沙烏地阿拉伯的沙漠地區，多數人第一時間大概會聯想到熱辣陽光和極度乾旱的天氣，然而位於沙烏地西北部的焦夫省（ Al-J...

紐時：俄與北韓集結5萬兵力 即日發動攻勢奪回庫斯克

美國與烏克蘭官員指出，俄羅斯已集結5萬名部隊，其中包括北韓援軍，準備發動攻擊，奪回遭烏國奪取的俄國庫斯克(Kursk)地...

教宗下任人選 檯面下暗潮洶湧 比懸疑小說更難猜

天主教宗方濟各12月17日將屆88歲高齡，他近期每因健康欠佳取消行程，都引起天主教界風聲鶴唳，因為何時將舉行下屆教宗選舉...

「升溫3℃」警訊 震撼氣候峰會 亞塞拜然開幕聚焦3重點

願景工程基金會及聯合報長期關注氣候議題，連續第四年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展，並深入探...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。