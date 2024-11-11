向川普釋訊號？「拜習會」最終場傳APEC登場

美國總統拜登與中國國家主席習近平本週都將前往南美洲，出席亞太經合組織（APEC）等國際會議；據彭博社消息，拜登和習近平會在祕魯首都利馬會晤，但具體日期與細節還未底定。若是成真，這會是兩人自去年11月APEC舊金山峰會以來，第一次舉行雙邊會談。

白宮上週已公布消息，拜登將於11月14日至16日造訪祕魯，期間預計出席APEC領袖峰會；17日至19日則出訪巴西，參加二十國集團（G20）峰會。中國外交部亦宣布，13日至21日，習近平將先後訪問祕魯和巴西，參加這兩場峰會。中美雙方皆尚未證實拜習會是否舉行。

日本讀賣新聞旗下的英語媒體The Japan News引述不具名消息人士，稱中美兩國早已在協調，且中方已同意舉行這場峰會；不過，隨著拜登即將卸任，這次拜習會被認為只是儀式性質。

彭博社指出，美國官員淡化了此峰會的重要性，對其成果期望不高，主要只把它視為兩位領袖相互聯繫、了解近況的機會。

今年8月，中國外交部長王毅和美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）曾於北京會面，被視為替拜習會鋪路。當時沙利文說，拜登已向習近平清楚表明，美方致力於「負責任地控管」美中關係；王毅則表示要「落實好兩國元首舊金山會晤共識」。

去年11月，中美在舊金山達成協議，同意恢復軍事交流，並且要共同打擊芬太尼，此外也建立了商務等領域的工作小組。在台灣議題方面，雙方則仍有分歧。

路透社上個月曾引述2名美國知情人士報導，指習近平在舊金山「拜習會」上，曾要求拜登改變美方在聲明中提及台獨立場時的用詞。

一名不具名消息人士向路透社表示，中國希望美國在聲明中說「我們反對（oppose ）台獨」，而不是美方一貫使用的「不支持（does not support）台獨」，但被美方拒絕。

中美關係自去年初的氣球事件之後跌落谷底；雙方軍事往來則是在2022年時任美國眾院議長佩洛西造訪台灣之後，遭中國單方面切斷。過去一年來，兩國關係逐漸回穩，各自皆曾派高層官員出訪對方國家，軍事對話管道也逐步恢復。

川普回歸的影響

明年1月，美國前總統川普將重返白宮。在他第一次任期內，美國與中國展開了貿易戰；2024年大選的競選期間，川普也多次表態希望大幅提高對中國的關稅。

《南華早報》指出，部分觀察家對這次拜習會期望甚高，盼能在白宮易主之前，穩定中美關係並控管風險；然而，這樣的峰會能否帶來持久的影響，也受到懷疑。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係學者朱志群認為，拜登和習近平將盡力於維持穩定，避免在美國政權過渡期間發生任何意外事件；雖然這時候已經是拜登政府執政的尾聲，但這場拜習會仍然相當重要。

「拜登是跛腳鴨（總統），所以這次會議不會有驚喜或推出實質內容。不過，這還是很重要的，展現兩國會繼續保持溝通管道開放，也顯示不管美國新總統來自哪個政黨，中國都會跟美國政府合作。」

朱志群還表示，拜習會可能成為「向川普發出的一個間接訊號」，希望川普不要破壞中美關係這個「最有影響力、也最複雜的關係」。

香港中文大學中國研究中心助理教授夏添恩（Tim Summers）的看法稍有不同。在他看來，因為美國即將進行政權過度，這次拜習會不太可能有任何實質意義，反而只是用來「展示拜登在外交政策上留下的遺產」。

美國亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）則說：「習近平會見拜登最好的理由，是對美中關係釋出善意的訊號，但不太可能影響川普政府。」上海華東師範大學政治與國際關係學者馬奧尼（Josef Gregory Mahoney）更認為，拜習會恐怕會「激怒川普」。

不過，馬奧尼也說，中方會樂於在拜登卸任前跟他會面。「如果拜登有興趣的話，舉行一場友好、短暫的交流會，也不是不能想像，因為北京肯定很開心可以跟他說再見，以後永遠不見。」

（綜合報導）

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