無視禁令上街示威 阿姆斯特丹300多人遭拘留
300多名親巴勒斯坦支持者今天因違反示威禁令，遭到荷蘭阿姆斯特丹警方拘留。上週有以色列球迷在街頭鬧事之後，阿姆斯特丹市長宣布禁令。
今天稍早，阿姆斯特丹地方法院維持市長禁止抗議活動的決定。
3天前阿姆斯特丹多處發生以色列足球隊特拉維夫馬加比（Maccabi Tel-Aviv）球迷和騎摩托車男子之間的暴力事件，但法新社記者看到，今天仍有數以百計民眾聚集在市中心的水壩廣場（Dam Square）抗議，高喊「解放巴勒斯坦」。
在法院維持抗議禁令後不久，身穿防暴裝備的警察下午朝示威者前進，拘留了數十人。根據地方媒體AT5報導，這些人被上巴士帶離市區，之後獲釋。
警方無法透露目前是否仍有抗議者被拘留。
以色列與哈瑪斯（Hamas）加薩戰爭爆發以來，全球反猶主義抬頭。
荷蘭示威者范德林德（Frank van der Linde）申請了在水壩廣場示威的緊急許可，儘管市長哈賽瑪（Femke Halsema）8日宣布暫時禁止抗議活動。
荷蘭國家通訊社（ANP）引述范德林德的話報導，范德林德想抗議「加薩的種族滅絕，但也是因為我們抗議的權利被剝奪了」。
8日宣布的緊急措施還包括增加警力和禁止戴口罩。阿姆斯特丹市議會宣布這些措施延長至14日。
但今天下午，儘管有大量警察在場，數以百計示威者仍持續聚集在廣場上。
37歲的示威者范斯托庫姆（Alexander vanStokkum）告訴法新社：「這次抗議活動與反猶主義無關。」
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