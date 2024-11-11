快訊

夢想豪宅變陸地孤島 東京超高層大樓的生活實況

認了！遭爆不倫39歲觀光大使 日民主黨魁玉木雄一郎道歉

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這事有關

認了外遇觀光大使！日本國民民主黨主席玉木雄一郎含淚道歉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本國民民主黨黨主席玉木雄一郎11月1日接受路透專訪。路透
日本國民民主黨黨主席玉木雄一郎11月1日接受路透專訪。路透

富士新聞網（FNN）報導，日本國民民主黨黨主席、眾議員玉木雄一郎被踢爆和香川縣高松市觀光大使發生婚外情，他11日召開記者會證實外遇並含淚道歉，至於去留會再由黨內討論。

55歲玉木雄一郎被光文社週刊《SmartFlash》以「與前寫真偶像的秘密不倫約會＆在當地酒店幽會」為題，爆料發生不倫戀，他11日在記者會坦承媒體刊出內容基本屬實，含淚向家人和全國民眾道歉。

他說自己已經向家人，尤其是妻子，坦承一切，也透露遭到妻子嚴厲斥責。

玉木雄一郎表示，自己的去留會再聽取黨內意見後作決定，至於今日下午的內閣總理大臣指名選舉，他表示中午將與黨內參眾兩院議員商議是否改變投票方針。國民民主黨在本次眾院改選深得年輕選民支持，席次翻4倍。

玉木雄一郎的外遇對象是39歲高松市觀光大使小泉美雪（音譯），而玉木雄一郎的選區「香川縣第2區」恰巧就包含高松市。小泉在不倫醜聞爆發後，已關閉個人社群帳號，相關照片仍在網路流傳。

小泉曾擔任賽車女郎、雜誌模特，數年前退出經紀公司後轉為自由接案，經常宣傳高松市、香川縣內小豆島的風景和特色。

家人 記者會 議員

延伸閱讀

11時開搶！日本環球影城、香港迪士尼 Klook雙11買1送1

日本國會午後投票選首相 石破茂可能獲小黨民主黨支持保住大位

美政壇老將桑德斯承認：川普說服人民相信他更了解經濟困境

自衛隊70年 日相：日美同盟升至新境界 批中俄侵犯主權

相關新聞

認了外遇觀光大使！日本國民民主黨主席玉木雄一郎含淚道歉

富士新聞網（FNN）報導，日本國民民主黨黨主席、眾議員玉木雄一郎被踢爆和香川縣高松市觀光大使發生婚外情，他11日召開記者...

日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

日本共同社報導，日本政府今日召開臨時內閣會議，石破內閣集體辭職。台灣時間今天下午三點，日本國會將舉行「首相指名選舉」。

古巴外海規模6.8強震！老屋崩塌 居民驚逃：畢生經歷最強烈地震

根據美國地質調查所，古巴外海今天發生規模6.8地震，造成第2大城、東南部聖地牙哥巿和周圍鄉村地區建物劇烈搖晃。這起強震前...

前進2024 COP29／「升溫3度C」警訊 震撼氣候峰會

願景工程基金會及聯合報長期關注氣候議題，連續第四年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展，並深入探...

尼坦雅胡批准真主黨呼叫器爆炸案 首度承認參與

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他批准了今年9月對黎巴嫩武裝組織真主黨的通訊設備發動...

聯合內閣瓦解 蕭茲：不排除耶誕節前舉行信任投票

德國3黨聯合內閣（又稱紅綠燈聯盟）瓦解後，德國總理蕭茲10日晚間首度接受德國公廣（ARD）政論節目專訪。他表示，只要符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。