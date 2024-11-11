尼坦雅胡批准真主黨呼叫器爆炸案 首度承認參與

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他批准了今年9月對黎巴嫩武裝組織真主黨的通訊設備發動致命爆炸攻擊，這是以色列首次承認參與其中。

在此之前，真主黨（Hezbollah）曾指責宿敵以色列發動這起爆炸事件，對這個獲伊朗撐腰的組織造成重大打擊，並矢言報復。

尼坦雅胡的發言人杜斯崔（Omer Dostri）對法新社講述這起攻擊事件時表示：「尼坦雅胡今天證實，他批准了在黎巴嫩引爆呼叫器的行動。」

9月中旬，真主黨成員使用的手持通訊裝置連續兩天在超市、街道和葬禮中爆炸。

在以色列對黎巴嫩持續採取軍事行動之前，這場攻擊造成近40人死亡、近3000人受傷。

真主黨盟友、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列並引發加薩戰爭後，真主黨開始對以色列進行低強度攻擊，以支持哈瑪斯。

自9月下旬以來，以色列對真主黨發動猛烈空襲，隨後又向黎巴嫩南部派遣地面部隊，進一步加劇中東情勢。