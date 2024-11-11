聯合內閣瓦解 蕭茲：不排除耶誕節前舉行信任投票

德國3黨聯合內閣（又稱紅綠燈聯盟）瓦解後，德國總理蕭茲10日晚間首度接受德國公廣（ARD）政論節目專訪。他表示，只要符合條件，不排斥在耶誕節前向聯邦議院請求信任投票。

蕭茲（Olaf Scholz）7日閃電宣布開除自由民主黨籍財政部長林德納（Christian Lindner）後，運行3年的紅綠燈聯盟宣告破裂。

蕭茲10日晚間在德國電視一台（Das Erste）政論節目「卡倫米奧斯加」（Caren Miosga）中，接受主持人米奧斯加（Caren Miosga）一對一專訪。他透露，不排除提前舉行信任投票，也渴望尋求連任。

米奧斯加引據根據德國公廣（ARD）在7日的一項民調顯示，65%的德國公民希望盡快舉行新選舉。對此，蕭茲回應說，「如果大家都這樣認為，要我在聖誕節前要求信任投票，對我來說完全不是一個問題。」

蕭茲表示，身為總理，他必須啟動這一步。如果社民黨議會黨團主席米策尼希（Rolf Mützenich）與聯邦議會反對派黨團主席梅爾茲（Friedrich Merz）之間達成協議，他會妥協提前舉行信任投票。

蕭茲說，「我明確表示，只要議會向政府和反對派成員、尤其是民主的黨派，發出公告，我將以此為根據，讓它成為可能」。

蕭茲也說，他認為社民黨很有可能成為聯邦議院最強大的黨派，他可以與其組成聯合政府，「順帶一說，這是我的目標」。

在此之前，蕭茲7日宣布他將在明年1月15日向聯邦議院請求信任投票，進而在3月提前舉行下屆聯邦大選。

德國聯邦政府在前總理梅克爾卸任後，2021年組成三黨聯盟的聯合執政政府，分別由社會民主黨（SPD）總理蕭茲、綠黨（Greens）經濟部長哈貝克（Rober Habeck）與自由民主黨（FPD）前財政部長林德納（Christian Lindner）為代表。

根據政黨色彩，社民黨為紅色，綠黨為綠色，自民黨為黃色，這個德國3黨聯合內閣又被稱為「紅綠燈聯盟」，或是「交通燈聯盟」。