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日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

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日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相石破茂10月28日出席記者會。路透
日本首相石破茂10月28日出席記者會。路透

日本共同社報導，日本政府今日召開臨時內閣會議，石破內閣集體辭職。台灣時間今天下午三點，日本國會將舉行「首相指名選舉」。

石破茂10月1日當選日本第102任首相，上任8天即宣布解散眾議院，創下戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。

新一屆眾議院10月27日進行選舉，自民黨和公明黨組成的執政聯盟未能獲得過半席位。根據日本憲法規定，30天內必須召集特別國會，進行首相指名選舉。

若石破順利勝出連任，將在晚上宣布第2次內閣名單。

內閣 日本

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