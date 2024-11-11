海地過渡政府委員會開除總理 權力傾軋無以復加
根據法新社看到的政府公報內容，海地過渡政府委員會已經決定開除總理康尼爾。過渡政府權力鬥爭無以復加，9名成員的委員會所作此一決定定於明天公告。
美聯社報導，海地過渡政府委員會已經開除過渡政府總理康尼爾（Garry Conille），任命商人出身的費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）取而代之。
法新社報導，委員會5個月前指派康尼爾管理這個幫派暴力肆虐、政府機構無能或已不復存在、貧窮和其他苦難頻仍的加勒比海國家。
預定明天公告的上述政令標誌著早已困難重重的民主過渡進程更加動盪。海地在很大程度上因為幫派暴力越演越烈，已有多年沒有進行民主選舉。
被賦予甄選新總理和確認內閣成員任務的過渡政府委員會於4月成立，原本應該有助於平息動盪不安。但是委員會飽受奪權和內鬥所擾，10月間還有多位委員面臨貪腐指控。
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