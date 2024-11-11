阿姆斯特丹反猶襲擊後 馬克宏：將出席歐國聯法以之戰

法國總統馬克宏辦公室今天宣布，他14日將出席歐洲國家聯賽法國對以色列之戰。在荷蘭阿姆斯特丹暴力衝突一週後，巴黎警方將出動4000名警力、1600位體育場工作人員確保維安。

法新社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）強調，馬克宏（Emmanuel Macron）親自出席，「在阿姆斯特丹本週賽後發生令人無法接受的反猶太主義行徑之後，傳達友愛和團結的訊息」。

以色列官員今天則敦促以色列球迷遠離在巴黎舉行的這場比賽。

以色列足球隊特拉維夫馬加比（Maccabi Tel-Aviv）與阿姆斯特丹阿賈克斯（Ajax Amsterdam）7日在阿姆斯特丹進行歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）賽事後發生球迷衝突事件，反猶民眾對以色列球迷進行「打了就跑式」攻擊。這在巴黎比賽前夕引發緊張情勢升高。

兩方人馬都傳出引爆衝突的零星事件，包括特拉維夫馬加比球迷遭控呼喊並高唱反巴勒斯坦口號和歌曲。

阿姆斯特丹警方表示，部分馬加比球迷在巿中心水壩廣場（Dam Square）焚燒巴勒斯坦旗、破壞一部計程車。

警方已逮捕63名涉案人士，預期還會有更多人被捕。

在耶路撒冷，以色列國家安全會議（NationalSecurity Council）今天呼籲以色列民眾「避免出席跟以色列有關的體育比賽和文化活動，即將在巴黎舉行的以色列國家隊賽事尤其是重點所在」。

美聯社報導，巴黎警察局長努涅斯（LaurentNunez）表示，14日賽事進行時除了巴黎巿區和大眾運輸系統將部署1500名警力之外，還將對位在巴黎以北的法國國家體育場（Stade de France）周圍部署2500名警力。

此外，當天還將出動1600名體育場工作人員，以確保比賽順利進行。