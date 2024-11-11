聽新聞
0:00 / 0:00

古巴外海規模6.8強震 預測無引發海嘯威脅

中央社／ 哈瓦那10日綜合外電報導
古巴南部10日發生一起規模6.8的強震。 圖／擷取自美國地質調查所網站
古巴南部10日發生一起規模6.8的強震。 圖／擷取自美國地質調查所網站

根據美國地質調查所，古巴外海今天發生規模6.8地震，造成第2大城、東南部聖地牙哥巿和周圍鄉村地區建物劇烈搖晃。這起強震前約一小時，附近地區曾發生規模5.9地震。

路透社報導，美國地質調查所（U.S. GeologicalSurvey）指出，這起規模6.8地震震央位在古巴東南部格蘭瑪省（Granma）巴托洛梅馬索（BartolomeMaso）以南約40公里的海中，震源深度為14公里。

美國國家海嘯警報中心（U.S. National TsunamiWarning Center）指出，預測這起地震沒有引發海嘯的威脅。

巴托洛梅馬索是古巴革命期間前領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的總部所在。

路透社與數位當地居民通話，他們表示，這是他們畢生經歷過的最強烈地震，造成房屋和建物劇烈搖晃，架上的盤子嘎嘎作響。

震央附近的皮侖（Pilon）已有若干毀損通報。許多位在這個地區的房屋和建物老舊、容易受損。

古巴最近遭遇一系列天災襲擊，這是其中最新一起。

古巴最東端10月才剛遭到颶風奧斯卡（HurricaneOscar）肆虐。古巴國家電網上週又在颶風拉費爾（Hurricane Rafael）侵襲島的西端後故障停機，造成1000萬人無電可用。復電工作持續進行中。

分區輪流供電在今天遭到強震侵襲的古巴東部仍屬常態，導致當地通訊更不容易。

古巴大部分地震活動發生在聖地牙哥巿（Santiagode Cuba）周圍地區。據古巴地震機構，沿東南海岸有一條斷層，北美洲板塊和加勒比板塊在此交界。

首都哈瓦那未受這起地震影響。

古巴 地震 美國

延伸閱讀

超現實地牛現跡 花蓮跳浪藝術季盼撫慰災後心靈

12強賽／軟銀強投莫尼洛會合古巴訓練 對中華隊陳傑憲印象深

今年規模5.5以上地震創14年新高 專家：進入多地震時代

今年規模5以上地震特別多 氣象署：不排除進入地震好發時代

相關新聞

前進2024 COP29／「升溫3度C」警訊 震撼氣候峰會

願景工程基金會及聯合報長期關注氣候議題，連續第四年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展，並深入探...

古巴外海規模6.8強震 預測無引發海嘯威脅

根據美國地質調查所，古巴外海今天發生規模6.8地震，造成第2大城、東南部聖地牙哥巿和周圍鄉村地區建物劇烈搖晃。這起強震前...

WTO 祕書長連任 添變數

世界貿易組織（WTO）指出，奈及利亞籍的現任祕書長伊衞拉（經濟學者）將爭取連任，且沒有任何會員國反對。但現在川普當選美國...

前進2024 COP29／氣候峰會 不能只是嘉年華會

第廿九屆氣候峰會今年在亞塞拜然登場。這個位於西亞與東歐交界的國家，在上一個世紀中，長年被蘇聯統治，直到一九九一年蘇聯解體...

前進2024 COP29／台專家：川普恐實質退出巴黎協定

在全球屏息以待下，今年度最後一場重要選舉日前落下帷幕。美國總統大選結果出爐，由美國前總統、共和黨候選人川普勝出，為今年在...

在野聯盟破局 石破茂料保大位

日本國會自十一日至十四日將召開特別會，重頭戲是第一天下午約四時（台灣時間同日下午約三時）的首相指名選舉。由於十月廿七日舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。