在野聯盟破局 石破茂料保大位

日本國會自十一日至十四日將召開特別會，重頭戲是第一天下午約四時（台灣時間同日下午約三時）的首相指名選舉。由於十月廿七日舉行的眾議院大選沒有任何政黨或執政聯盟過半，因此很可能將是二戰後日本第五度必須進入第二輪決選才選出首相。

首相指名選舉雖採兩輪投票，但絕大多數在首輪就有結果。若第一輪沒人過半，將由得票數的前兩名在第二輪對決，獲相對多數票者即成為新首相。二戰後眾院史上僅四次首相指名選舉需在第二輪決勝負，上次已是一九九四年。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，自民黨與公明黨組成的執政聯盟在眾院大選僅獲二一五席，即使選後有六位無黨籍當選人同意加入自民黨黨團，但仍只有二二一席，未達眾院過半所需的二三三席。至於最大在野黨立憲民主黨（立民黨）為一四八席。

選後成為關鍵少數的日本維新會及國民民主黨已表明兩輪投票時，皆不會支持立民黨代表（黨魁）野田佳彥，首輪時這兩個小黨則預定投給自家黨魁馬場伸幸及玉木雄一郎，因此在「在野大聯盟」破局下，日媒預料甫於十月一日就任的首相石破茂能保住大位的機率很高。

石破九月廿七日才在自民黨總裁（黨魁）選舉第二輪逆轉勝，四天後石破內閣上台，若他十一日再度獲國會指名首相，當晚他將再赴東京的皇居接受日皇德仁任命，「第二次石破內閣」也隨即上路。新內閣成員將只有三人異動，其中江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接法務大臣以及中野洋昌接國土交通大臣，其餘均留任。

石破十一日上午約八時半將先召開臨時內閣會議並提出內閣總辭。國會院會則於下午一時選出眾院新任正副議長。