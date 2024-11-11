聽新聞
0:00 / 0:00

前進2024 COP29／氣候峰會 不能只是嘉年華會

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英
2024年聯合國氣候峰會（COP29）即將在亞塞拜然首都巴庫登場。路透資料照
2024年聯合國氣候峰會（COP29）即將在亞塞拜然首都巴庫登場。路透資料照

第廿九屆氣候峰會今年在亞塞拜然登場。這個位於西亞與東歐交界的國家，在上一個世紀中，長年被蘇聯統治，直到一九九一年蘇聯解體，亞塞拜然方獨立建國。在歷史洗禮下，該國與俄國關係交好，在地理位置上，近年來也成為中國大陸鎖定的焦點之一。

陸方自二○一五年加大對亞塞拜然的投資力道，並在二○二二年俄烏戰爭全面爆發後，更加重視對南高加索的經營，希望另闢蹊徑，打開第二條通往歐洲的貿易路線。

今年七月，大陸國家主席習近平與亞塞拜然總統伊利哈姆．阿利耶夫於第廿四屆上海合作組織成員國元首理事會中會面，強調兩國關係從雙邊合作關係升級為戰略合作夥伴，足見兩國關係之密切。

亞塞拜然今年作為ＣＯＰ29主辦國，其親中立場，讓台灣顯得格外尷尬，在申請簽證上也變得困難重重。不知是否帶來影響，台灣官方單位此次幾乎全數缺席今年峰會，去年ＣＯＰ28上熱鬧非凡的國內跨黨派立委團，今年也不見蹤影。

峰會開幕日前夕，聯合報採訪團隊抓緊腳步，前進亞塞拜然。比起往年設定崇高的減碳目標，今年峰會討論內容更為務實，更重調適，也將更仔細討論攸關資金的氣候融資。

另一方面，全球減碳的努力顯然不甚樂觀，甚至有一說，認為全球年平均氣溫即將超越一點五度Ｃ，恐要突破二○五○淨零排放的防線。有此前提，ＣＯＰ29更不能只是減碳倡議者的嘉年華會。

亞塞拜然 減碳 蘇聯

延伸閱讀

堪稱氣候融資峰會 COP29將登場重點一次看

影／川普恐影響氣候峰會? 彭啓明比喻亂流但大方向不變

內蒙光電站併網發電 減碳470萬噸

大湄公河次區域峰會 李強：推進基礎設施「硬聯通」

相關新聞

前進2024 COP29／「升溫3度C」警訊 震撼氣候峰會

願景工程基金會及聯合報長期關注氣候議題，連續第四年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展，並深入探...

WTO 祕書長連任 添變數

世界貿易組織（WTO）指出，奈及利亞籍的現任祕書長伊衞拉（經濟學者）將爭取連任，且沒有任何會員國反對。但現在川普當選美國...

前進2024 COP29／氣候峰會 不能只是嘉年華會

第廿九屆氣候峰會今年在亞塞拜然登場。這個位於西亞與東歐交界的國家，在上一個世紀中，長年被蘇聯統治，直到一九九一年蘇聯解體...

前進2024 COP29／台專家：川普恐實質退出巴黎協定

在全球屏息以待下，今年度最後一場重要選舉日前落下帷幕。美國總統大選結果出爐，由美國前總統、共和黨候選人川普勝出，為今年在...

在野聯盟破局 石破茂料保大位

日本國會自十一日至十四日將召開特別會，重頭戲是第一天下午約四時（台灣時間同日下午約三時）的首相指名選舉。由於十月廿七日舉...

石破茂謀合作 在野黨冷回與自民黨信賴關係是負數

日本明天將召集為期4天「特別國會」並舉行首相指名選舉。日相石破茂今天與在眾議院掌控38席的日本維新會黨魁馬場伸幸會談約3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。