前進2024 COP29／氣候峰會 不能只是嘉年華會

第廿九屆氣候峰會今年在亞塞拜然登場。這個位於西亞與東歐交界的國家，在上一個世紀中，長年被蘇聯統治，直到一九九一年蘇聯解體，亞塞拜然方獨立建國。在歷史洗禮下，該國與俄國關係交好，在地理位置上，近年來也成為中國大陸鎖定的焦點之一。

陸方自二○一五年加大對亞塞拜然的投資力道，並在二○二二年俄烏戰爭全面爆發後，更加重視對南高加索的經營，希望另闢蹊徑，打開第二條通往歐洲的貿易路線。

今年七月，大陸國家主席習近平與亞塞拜然總統伊利哈姆．阿利耶夫於第廿四屆上海合作組織成員國元首理事會中會面，強調兩國關係從雙邊合作關係升級為戰略合作夥伴，足見兩國關係之密切。

亞塞拜然今年作為ＣＯＰ29主辦國，其親中立場，讓台灣顯得格外尷尬，在申請簽證上也變得困難重重。不知是否帶來影響，台灣官方單位此次幾乎全數缺席今年峰會，去年ＣＯＰ28上熱鬧非凡的國內跨黨派立委團，今年也不見蹤影。

峰會開幕日前夕，聯合報採訪團隊抓緊腳步，前進亞塞拜然。比起往年設定崇高的減碳目標，今年峰會討論內容更為務實，更重調適，也將更仔細討論攸關資金的氣候融資。

另一方面，全球減碳的努力顯然不甚樂觀，甚至有一說，認為全球年平均氣溫即將超越一點五度Ｃ，恐要突破二○五○淨零排放的防線。有此前提，ＣＯＰ29更不能只是減碳倡議者的嘉年華會。