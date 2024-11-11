前進2024 COP29／「升溫3度C」警訊 震撼氣候峰會

願景工程基金會及聯合報長期關注氣候議題，連續第四年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展，並深入探討對台灣影響。本次採訪由國泰金控擔任共同倡議夥伴，不干預選題與採訪寫作，支持新聞獨立性、一同為氣候危機發聲。

第廿九屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ29）今（十一日）起在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計持續到十一月廿二日。台灣有多家金融業、科技業、研究機構及民間團體前往並分享交流，包括國泰金控、玉山金控、台達電、台灣永續能源研究基金會、產業服務基金會及環境品質文教基金會等。

今年重要議程包括：氣候融資、能源（含氫能）、數位化與氣候行動、人類發展和健康、減少有機廢棄物的甲烷排放、自然與生物多樣性、海洋與沿海地區，以及呼籲各國對都市韌性、旅遊業與水資源採取行動。去年ＣＯＰ28會議達成「轉型脫離所有化石燃料」的承諾，能否有進一步的發展仍有待觀察。

此會尚未召開，但壞消息已經傳來，根據最新排放差距報告，全球二一○○年平均氣溫將比工業時代前水準高出攝氏三度，這與二○一五年「巴黎協定」設定控制升溫攝氏一點五度內的目標超出甚多。目前世界平均氣溫升高了攝氏一點三度，就已引發了許多災難性降雨、熱浪和海平面上升。

氣候金融是今年氣候峰會的最大焦點。在二○○九年ＣＯＰ15，已開發國家承諾二○二○年前每年為發展中國家募集至少一千億美元氣候基金；二○二二年募集到一一五九億美元，但距聯合國預估二○三○年前每年至少需二點四兆美元的融資金額仍有巨大落差。ＣＯＰ29被稱為「金融的締約方會議」（Finance COP），各國將協商制定新的全球氣候融資目標及相關執行細則。

清華大學科技法律研究所教授范建得指出，有關碳市場的「巴黎協定」第六條是帶動私部門參與氣候融資的主要方法，避免開發中國家落入債務陷阱，可望在ＣＯＰ29中討論具體作法，但同時也要避免漂綠問題；另一重點是持續推動「損失和損害基金」的運作，補助全球暖化受害國家與地區。

ＣＯＰ29也是敦促各國根據「巴黎協定」更新國家氣候行動計畫的關鍵時刻，在明年二月前提交的「國家自定貢獻」（ＮＤＣ）目標中展現減碳雄心，同時要提出國家調適計畫（ＮＡＰ）。ＣＯＰ29亦將關注綠色能源，共同承諾二○三○年前全球儲能容量提高為二○二二年水準的六倍，達到一五○○百萬瓩（ＧＷ），以及擴大投資電網。網。