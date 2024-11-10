石破茂謀合作 在野黨冷回與自民黨信賴關係是負數

日本明天將召集為期4天「特別國會」並舉行首相指名選舉。日相石破茂今天與在眾議院掌控38席的日本維新會黨魁馬場伸幸會談約30分鐘。馬場會後表示，「和自民黨的信賴關係是零以下」。日本維新會已經決定，只會把票投給馬場。

明天的首相指名選舉，由於選後「各黨不過半」，首相石破茂很可能到第二輪投票勝出連任，預料他在連任後將會立刻著手組建新內閣，並在當天成立第二次石破內閣。

特別國會將在參眾兩院的全體會議上舉行首相指名選舉，第一輪投票如果獲過半數有效票，就能被指名為首相。如果第一輪投票無人獲得過半，將由前兩名進入第二輪投票，只需要「相對多數」票數就能獲勝。

目前看來最有機會進入第二輪投票的人選，應該是自民黨總裁（黨主席）石破茂和立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥。由於居關鍵少數的日本維新會與國民民主黨表態兩輪投票都不會投給野田佳彥，所以石破茂很可能在第二輪投票取得相對多數票數連任，日本首相暫時還不會換人做。

儘管如此，石破茂近日仍積極與關鍵少數黨的黨魁會談，尋求合作。他今天在首相官邸會見馬場。

日本放送協會（NHK）與讀賣新聞報導，馬場會後表示，由於先前在國會達成共識，要公開「調查研究宣傳滯在費」的詳細用途，這項協議卻未獲落實，因此他已經對石破表明，之後在預算案和法案審議時不會和自民黨合作。

馬場強調，「與自民黨的信賴關係已經是零以下，呈現負數。我們不會做出任何妥協。」他還指出，如果在臨時國會之前，政治資金的問題沒有得到任何形式上的解決，政權運作將會變得困難。

石破茂表示，「和維新會之間還存在一些事情，今天我聽了他們的意見和主張，之後會再思考要如何應對」。

日本維新會隨後在兩院議員會議上決定，無論是否能進入第二輪投票，只會把票投給馬場。

不過，馬場也在會議上宣布，由於日本維新會在這次眾院選舉中席次減少，比例票也有所下降，因此他將不參加12月1日投開票的黨代表選舉。「接下來，我們將重新振作，為明年的參議院選舉等目標團結一致。」

他還提到，「如果自民黨之後的情勢有所好轉，明年夏天說不定會舉行參眾兩院的雙重選舉」，呼籲議員盡快準備選舉相關工作。

會議隨後針對明天的首相指名選舉對策展開討論，並一致決定投票支持馬場。