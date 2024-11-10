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墨西哥中部酒吧爆槍擊案 至少釀10死7傷

中央社／ 墨西哥市9日綜合外電報導
墨西哥當局表示，位於中部的克雷塔羅市一家酒吧晚間發生槍擊事件，持槍歹徒乘車來到酒吧前開火，導致10人喪命。當地並不常發生席捲墨國的嚴重犯罪暴力事件。警察辦案示意圖。（本報檔案照）
墨西哥當局表示，位於中部的克雷塔羅市一家酒吧晚間發生槍擊事件，持槍歹徒乘車來到酒吧前開火，導致10人喪命。當地並不常發生席捲墨國的嚴重犯罪暴力事件。警察辦案示意圖。（本報檔案照）

墨西哥當局表示，位於中部的克雷塔羅市一家酒吧晚間發生槍擊事件，持槍歹徒乘車來到酒吧前開火，導致10人喪命。當地並不常發生席捲墨國的嚴重犯罪暴力事件。

法新社報導，根據克雷塔羅市（Queretaro）公共安全部門主管費魯斯卡（Juan Luis Ferrusca），位於市中心的一家酒吧遇襲，造成店內10人喪生，至少7人受傷。

費魯斯卡於社群媒體發布的影片中說：「急救單位抵達現場，證實至少4名持有長管槍械人士先前搭皮卡車來到這裡。」

他指出，一名嫌犯已遭逮捕，做案車輛被發現遺棄並縱火焚燒，此外市內並未通報發生其他類似案件。

根據克雷塔羅州檢察官辦公室，受害者包括3名女性，鑑識專家正在調查襲擊現場與做案車輛。

墨西哥多年來深受販毒集團相關暴力侵擾，克雷塔羅州首府克雷塔羅市則被視為墨國較安全的城市之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

墨西哥 槍擊 社群媒體

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