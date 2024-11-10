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「北韓威脅比想像的近」 英國將領以飛彈射程示警：倫敦比洛杉磯距平壤近

中央社／ 倫敦10日專電
英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金上將今天說，此飛彈射程可達美國，而英國社會須認知到，來自北韓的威脅比想像的近。路透資料照
英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金上將今天說，此飛彈射程可達美國，而英國社會須認知到，來自北韓的威脅比想像的近。路透資料照

北韓近日試射飛行距離破以往紀錄的長程彈道飛彈英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金上將今天說，此飛彈射程可達美國，而英國社會須認知到，來自北韓的威脅比想像的近。

拉達金（Tony Radakin）指出，若「北韓飛彈射程可達美國」這件事對身處歐洲西北角的英國民眾而言彷彿遠在天邊，他們該想到，倫敦比位於美國西岸的洛杉磯距離平壤更近。

北韓10月底試射一枚美方評估達洲際彈道飛彈（ICBM）等級的長程飛彈。根據南韓與日本政府的資料，這枚飛彈無論是飛行時間或距離皆破北韓以往紀錄。北韓上一次試射ICBM是去年12月。

英國及其他大英國協成員訂每年11月11日為國殤紀念日（Remembrance Day），紀念在歷次戰爭犧牲的軍民。紀念日緣起於第一次世界大戰結束後紀念陣亡官兵。根據德國與以英、法為主的協約國簽署的停戰協定，一戰交戰各方於1918年11月11日全面停火。

拉達金今天在英國「泰晤士報」（The Times）發表文章，示警來自俄羅斯的威脅已與源自歐洲以外的威脅混合，彼此間的界線趨於模糊。

他舉例，為報復西方支援烏克蘭，俄羅斯揚言向葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）供應先進武器；同時，英國商船在紅海持續遭遇「青年運動」等伊朗代理人的無人機和飛彈攻擊。另一方面，俄羅斯境內已可見北韓部隊駐紮。

拉達金示警，英國面臨的安全挑戰已不僅是「偶遇路障」等級，而是恐持續「數十年」的競爭與角力新時代，且可能對英國經濟和安全造成近代前所未見的破壞性影響。

他提到，面對相關威脅，英國必須從軍事、工業、科學科技、經濟等層面有效回應，並善用盟友夥伴的力量。

拉達金指出，世界歷經兩次大戰後建立的安全架構、以及立基於規則的國際體系正面臨巨大壓力。儘管「規則」、「體系」等概念聽來抽象，它們遭破壞所衍生的後果卻十分真實、與現實生活息息相關，堪與曾親身經歷世界大戰的世代比擬。

隨著北韓派兵加入俄羅斯對烏克蘭的全面侵略，這場自二戰結束以來歐洲大陸境內最大規模戰爭已明顯具跨區域性質。

雖然北韓與俄羅斯軍事合作趨於緊密對中國構成一定壓力，包括核武威脅恐擴大，但北韓專家、首爾國民大學高階研究員特蒂斯基（Fyodor Tertitskiy）近日指出，北韓與俄羅斯越走越近是在中國知情同意下發生。

特蒂斯基提到，北韓派兵加入戰局可望降低俄羅斯戰敗的機率，而俄羅斯戰敗對北京不利。此外，莫斯科向平壤提供經濟支援也有助北京節省經援北韓的成本。

前烏克蘭武裝部隊總司令幕僚丹尼柳克（Oleksandr V. Danylyuk）近日在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表文章，指出美國等西方國家高階官員對情勢的評估有誤，因此誤認為北韓出兵是凸顯俄羅斯有多「絕望」。

他指出，事實是在歐洲戰場，烏克蘭如今面臨的是兩個基本上視人命為無物、擁有核能力，且高度軍事化的國家。此外，情資顯示，早在2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭不久，莫斯科即試圖說服平壤出兵支援。北韓士兵的低薪、低物質慾望有助莫斯科省下可觀軍事人力成本。

南韓外交部10月曾為北韓出兵支援俄羅斯一事召見俄羅斯大使季諾威耶夫（Georgy Zinoviev）。值得一提的是，駐首爾前，季諾威耶夫曾任俄羅斯外交部亞洲事務第一司司長，並曾派駐中國和台灣。

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