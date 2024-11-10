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西班牙遭洪災摧殘…瓦倫西亞區主席當天失聯、救災無力 13萬人上街抗議

中央社／ 馬德里10日專電
西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災摧殘，由於自治區主席馬松當日失聯、災害應變速度緩慢，13萬瓦倫西亞人9日怒上街頭抗議，要求馬松引咎辭職、西班牙總理桑傑士負起責任。圖為11月6日，西班牙瓦倫西亞馬薩納薩，志工清理受洪水嚴重影響房屋裡的泥土。美聯社
西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災摧殘，由於自治區主席馬松當日失聯、災害應變速度緩慢，13萬瓦倫西亞人9日怒上街頭抗議，要求馬松引咎辭職、西班牙總理桑傑士負起責任。圖為11月6日，西班牙瓦倫西亞馬薩納薩，志工清理受洪水嚴重影響房屋裡的泥土。美聯社

西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災摧殘，由於自治區主席馬松當日失聯、災害應變速度緩慢，13萬瓦倫西亞人9日怒上街頭抗議，要求馬松引咎辭職、西班牙總理桑傑士負起責任。

西班牙近代最具毀滅性的洪災自10月29日發生後，當局已上修全國死亡人數至222人，其中受災最慘重的瓦倫西亞自治區（Valencia）有214人喪命，另有41人失蹤和19具罹難者屍體身分待辨識。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，災區救援行動仍在如火如荼進行中，但由於瓦倫西亞自治區政府在暴洪發生當天和災後應變速度緩慢，累積逾10天的民怨爆發，約13萬憤怒的瓦倫西亞人9日晚上6時集結在市政廳前廣場，以「馬松下台」為口號，舉行大規模示威抗議，一路遊行至自治區政府總部。

西班牙國家氣象局（AEMET）在10月29日上午7時36分針對地中海風暴即將侵襲的瓦倫西亞南部地區，調高警報級別至最高級的「紅色警報」，並於8時4分再度提出警告，指出暴雨可能導致水災，具有極端風險，若非必要切勿出門。

瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazón）則在下午1時宣布說，風暴正在離開瓦倫西亞，預計強度會在晚上6時減弱。

但是，與馬松的預測相反，暴雨引發山洪，在數小時後摧毀了瓦倫西亞數個城鎮。

當瓦倫西亞自治區政府終於在晚上8時14分發布民防警報到民眾手機時為時已晚，許多瓦倫西亞人正在下班駕車回家路上、在車庫裡試圖移車、或已浸泡在被洪水淹沒的低矮房屋裡。

此外，馬松當天下午與政府團隊失聯數個小時。根據西班牙國家報（El País）報導，馬松當時與一名記者餐敘直至晚上6時才離開餐廳，因此未能緊急處理危機。但是，區政府則表示馬松在下午5時已回到區政府坐鎮，怠職加上說詞反覆矛盾，讓因洪災而失去親屬、財產、生計的瓦倫西亞災民忍無可忍。

示威者怒吼著「兇手」，憤慨表示「我們沾滿了泥巴，你們沾滿了鮮血」，他們朗讀宣言，指出地區政府的怠職導致了瓦倫西亞「史上最糟糕的政治恥辱和人類悲劇」。

他們批評自治區政府事前疏忽、事後掩蓋，無原因地拖延緊急救援人力抵達災區，也譴責地方與中央之間缺乏靈活與協調，桑傑士領導的中央政府沒有立即採取行動、調動足夠的部隊資源投入救災，導致瓦倫西亞人被拋棄了5天。

馬松隸屬的保守派人民黨（PP）認為這場示威活動被「政治化」，是桑傑士領導的左翼社會勞工黨（PSOE）與加泰隆尼亞的政治團體在利用受害者製造麻煩。

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