菲律賓8日頒布海域法後 大陸反擊公布黃岩島「領海基線」

菲律賓政府8日頒布「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域，中國政府今天則是公布黃岩島的「領海基線」，並稱是加強海洋管理的舉措。

新華社報導，中國政府10日就黃岩島領海基線發表聲明，圍繞黃岩島周邊公布了16個經緯度位置，宣稱黃岩島的領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

中國外交部官網今天發布其發言人對此事的「答記者問」，稱黃岩島是中國固有領土。中國政府根據「聯合國海洋法公約」等國際法及中國「領海及毗連區法」，劃定並公布黃岩島領海基線，是「中國政府依法加強海洋管理的正常舉措」。

這名發言人並表示，菲律賓頒布的「海洋區域法」（即「菲律賓海域法」）企圖以國內立法形式固化南海仲裁案裁決，把黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，「嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益」。中方對此堅決反對，將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」兩項法案。他說，新法凸顯出菲律賓保護海洋資源的決心，也讓菲律賓的國內法與國際法一致化，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS），以提高菲國政府的海洋治理能力，加強經濟發展及國家安全。

同一日稍晚，北京為此召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉，揚言菲國若依據該法在南海採取任何侵權挑釁行動，中國都將予以堅決應對。

中國外交部發言人毛寧8日下午說，菲律賓「海洋區域法」嚴重違反「南海各方行為宣言」，將導致南海局勢複雜化。「菲方依據該法在南海採取任何侵權挑釁行動，中方都將予以堅決應對。」

她並稱，南海仲裁案所謂裁決「非法無效」，中方不接受、不承認，反對且不接受任何基於該裁決的主張或行動。