研究報告分析防務現況：歐洲軍費有所增加 但兵力不足仍是問題

一家英國智庫周五表示，俄羅斯發起對烏克蘭的全面侵略戰爭之後，歐洲各國都增加了軍費開支，但軍隊人員不足的問題仍相當嚴重。

報告指出，過去幾年來，歐洲各國也增加了購買本地軍火制造商所生產武器的力度。自2022年2月以來，歐洲的北約成員國購買的武器中，歐洲武器系統的佔比已超過一半，而購買美制武器的比例則為34%。

在川普再度當選美國總統之際，倫敦國際戰略研究所(IISS) 的這份調研報告顯然引起了更多的關注。川普重返白宮，有可能會擾亂歐洲的安全架構，減少對烏克蘭的援助，此外，他還有可能會同俄羅斯總統普亭開展不利於基輔的談判。

國際戰略研究所是在召集布拉格防務峰會期間發布上述研究報告的。在此次峰會期間，來自政治、軍事以及其他行業的專家們正在討論加強歐洲安全架構的可能渠道。

調研報告：歐洲防務被忽視了數十年之久

報告指出：「同2014年俄羅斯吞並克裡米亞半島時的情況相比，歐洲各北約成員國的軍費支出已經提高了近50%」，「北約不僅明顯提升了威懾和作戰能力，而且歐洲的北約成員國還在努力彌補核心戰力及戰備方面的短缺」。

不過，調研報告也發出強烈警告，稱資金不足仍在導致歐洲防務人員的短缺。報告稱：「歷經幾十年的忽視和投資不足之後，理所當然地積攢了大量急需彌補的工作，而各國的進展情況也參差不齊。」報告指出：「歐洲核心國家的軍事力量仍存在兵力不足的嚴重問題，軍隊規模減少的情況仍在繼續，而與此同時，卻無法吸引足夠的年輕人加入軍隊。」

本周在匈牙利首都布達佩斯舉行的一次峰會上，歐洲各國領導人也在強調減少對美國軍事依賴的重要性，這一點在川普即將重返白宮的大背景下顯得尤為重要。法國總統馬克龍在布達佩斯表示：「我們不能永遠將自身的安全托付給美國。」

國際戰略研究所的報告指出，歐洲武裝力量在各個軍事領域都「存在對美國不同程度的依賴」。報告指出，冷戰結束後的數十年裡，歐洲各國的武器庫存已經大幅減少，歐洲的國防工業也隨之嚴重萎縮。

兩年半時間內，萊茵金屬的炮彈產量提升了十倍

不過，自2022年以來，一些軍工領域的生產已經有所提升，其中包括防空系統和炮兵裝備，部分原因是一些軍火制造商為了滿足烏克蘭的需求而擴大了生產。德國軍火制造商「萊茵金屬」（Rheinmetall)155毫米炮彈的全球產量在過去兩年半中增加了十倍，達到每年70萬發。

（美聯社，法新社）

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