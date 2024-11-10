數十年來最嚴重洪災…西班牙致命暴洪 數萬人不滿政府救災不力上街示威
西班牙瓦倫西亞自治區（Valencia）發生數十年來最嚴重洪災，數以萬計民眾今天上街示威，抗議政府救災不力。
法新社報導，西班牙其他城市也有數千人參加遊行，瓦倫西亞自治區當局稱首府瓦倫西亞市的參與人數為13萬人。
一些抗議者高喊「殺人犯！殺人犯！」還有些人高舉譴責總理桑傑士（Pedro Sanchez）的標語。
瓦倫西亞自治區是上月洪災最嚴重的地區，這場數十年來最嚴重的洪災造成至少220人死亡，城鎮被泥漿淹沒。
當地人對缺乏預警感到憤怒；有些人說，汽車都已經被沖走了，官方的洪水警報才傳到他們的手機上。
致命暴洪襲擊自治區約80個城鎮，民怨四起；批評者直指，這是因為當局反應遲緩造成。
今天的示威氣氛緊張，法新社記者目睹警察和民眾對峙，不時爆發衝突。
集會從市政廳前的廣場開始，一路遊行到瓦倫西亞自治區政府總部。
部分抗議者痛批瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）。馬松3日陪同國王菲利佩六世（Felipe VI）到災區勘災，他們一行人被憤怒的抗議者丟擲泥巴。
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