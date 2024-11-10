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日本掃雷艇航行中起火 傳1人待援1人傷

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本海上自衛隊示意圖。（歐新社）
日本海上自衛隊示意圖。（歐新社）

日本政府防衛省表示，今天上午在日本福岡縣外海航行中的海上自衛隊掃雷艇宇久島號發生起火意外，其他艦艇等已趕赴出事海域負責滅火。目前傳出1人受困待援及1人受傷。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，相關人士表示，起火點可能位於宇久島號的引擎室。

福岡海上保安部表示，今天上午9時48分左右，接獲正在福岡縣宗像市外海航行的宇久島號通報起火。由於有一人受困船內引擎室，海上保安部在負責滅火的同時也進行救援。

相關人士表示，另有一名船組員因吸入濃煙表示喉嚨痛，已由海上保安廳後送到漁港再轉由救護車送醫。

宇久島號全長約54公尺、寬約9.4公尺，標準排水量510公噸，主要任務是排除海上布設的水雷，母港位於山口縣下關市。

日本 海上保安廳 福岡

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