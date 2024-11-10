否認幕後策劃暗殺川普 伊朗反控美抓不到賊就瞎掰

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中央社／ 杜拜9日綜合外電報導
針對美國指控德黑蘭政府涉及川普暗殺案，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天表示美方的指控絕非事實，並呼籲伊、美這兩個彼此仇視的國家建立互信。路透
針對美國指控德黑蘭政府涉及川普暗殺案，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天表示美方的指控絕非事實，並呼籲伊、美這兩個彼此仇視的國家建立互信。路透

針對美國指控德黑蘭政府涉及川普暗殺案，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天表示美方的指控絕非事實，並呼籲伊、美這兩個彼此仇視的國家建立互信。

路透社報導，阿拉奇在社群網站X發文說：「如今…捏造出一套新劇本…鑑於現實世界不存在凶手，編劇便杜撰一齣三流喜劇。」

他言下所指的是華府直指伊朗精銳伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）下令暗殺川普一事。川普日前贏得美國總統大選，將於明年1月宣誓就職。

阿拉奇說：「美國人民已做出決定。伊朗尊重他們選總統的權利。前進之路同樣是一種選擇，而這要從互相尊重做起。」

他補充說：「伊朗並未追求核武，沒有討論餘地。這是一個基於伊斯蘭教義、基於我們安全評估的政策。建立互信並非單行道，而是需要雙方均出力。」

伊朗分析家和核心圈人士並未排除在川普執政時期緩解德黑蘭和華府之間緊張關係的可能性，儘管不至於恢復雙邊外交關係。

德黑蘭分析家賴拉茲（Saeed Laylaz）本週表示：「伊朗會依自身利益行動。德黑蘭秘密與華府對話的可能性是存在的。如果針對伊朗伊斯蘭共和國的安全威脅解除，任何事都可能發生。」

伊朗 川普 德黑蘭 美國 華府

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