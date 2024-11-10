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阿姆斯特丹爆反猶太事件 荷蘭總理取消出席氣候峰會

中央社／ 海牙9日綜合外電報導
荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）今天宣布，阿姆斯特丹（Amsterdam）發生以色列足球迷遇襲事件後，他已取消下週的聯合國氣候峰會行程。 法國新聞社
荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）今天宣布，阿姆斯特丹（Amsterdam）發生以色列足球迷遇襲事件後，他已取消下週的聯合國氣候峰會行程。 法國新聞社

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）今天宣布，阿姆斯特丹（Amsterdam）發生以色列足球迷遇襲事件後，他已取消下週的聯合國氣候峰會行程。

綜合法新社和路透社報導，史庫夫在社群平台X發文說：「我將不出席下週在亞塞拜然舉行的第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）。」他還說：「由於阿姆斯特丹週四（7日）晚間發生重大社會事件，我會留在荷蘭。」

以色列足球隊特拉維夫馬加比（Maccabi Tel Aviv）與阿姆斯特丹阿賈克斯隊（Ajax Amsterdam）7日晚間在阿姆斯特丹進行歐洲聯賽（Europa League）比賽，賽後爆發以國球迷在街頭遭人攻擊的事件。

阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）痛批出手的是一批「反猶太主義的肇逃暴徒」，並下令自8日起禁止民眾上街遊行3天。

哈賽瑪表示，特拉維夫馬加比隊球迷在阿姆斯特丹遭到 「攻擊、辱罵甚至遭投擲煙火」。他說，鎮暴警察介入提供保護並護送這些球迷返回飯店。這波攻擊導致5人受傷住院；當局已逮捕63人，並承諾將徹查事件始末。

上傳社群媒體的影片顯示鎮暴警察採取行動，部分攻擊者高喊反以言論。影片還顯示，以色列球迷7日賽前曾高呼反阿拉伯口號。

去年10月巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列，引發以色列對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動報復性攻擊。加薩戰爭爆發之後，荷蘭反猶太主義事件暴增，許多猶太組織和學校通報收到威脅和仇恨信件。

至於11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場的COP29峰會，現由氣候部長赫爾曼斯（SophieHermans）擔任荷蘭代表團負責人。

以色列 反猶 猶太 荷蘭

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