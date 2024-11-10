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日本戰後首相選舉將第5次二輪決勝負 石破可望連任

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本首相石破茂。（美聯社）
日本首相石破茂。（美聯社）

日本明天將召集為期4天「特別國會」並舉行首相指名選舉，由於選後「各黨不過半」，首相石破茂很可能到第二輪投票勝出連任，將是日本戰後第5次進入第二輪投票才選出首相。

日本首相指名選舉雖然採兩輪投票，但多數情況是在第一輪投票獲過半數有效票被指名為首相；不過，如果第一輪投票無人獲過半票數，將取得票數前兩名進入第二輪投票。

根據眾議院規定，第二輪投票不需要取得過半數的「絕對多數」，只需要取得「相對多數」票數就能獲勝。

二次大戰結束後，眾議院歷史上至今只發生過4次首相指名選舉進入第二輪投票，最近一次是30年前的1994年。

日本讀賣新聞報導，在這次眾議院大選前擁有過半席次的自民黨與公明黨執政聯盟，選後未能維持過半席次。由於「各黨不過半」，如果每個政黨都在第一輪投票支持各自主席，首相指名選舉就會進入第二輪投票。

目前看來最有機會進入第二輪投票的人選，應該是自民黨總裁（黨主席）石破茂和立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥。由於居關鍵少數的日本維新會與國民民主黨表態兩輪投票都不會投給野田佳彥，所以石破茂很可能在第二輪投票取得相對多數票數連任。

一旦石破茂順利連任首相，第2次石破內閣將於11月11日晚間上路。相較11月11日上午將總辭的內閣，新上路的內閣成員只有3人異動，分別是江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接任法務大臣及中野洋昌接任國土交通大臣，其餘大臣皆獲留任。

在首相指名選舉前將先選出眾議院正副議長，根據朝野協商共識，自民黨額賀福志郎將續任議長，至於副議長則由最大在野黨立憲民主黨玄葉光一郎擔任。

參議院議長的部分，由於尾辻秀久健康不佳請辭，目前方向是選出自民黨的關口昌一接任。

內閣 投票 日本 石破茂

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