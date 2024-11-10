大選倒數3個月 厄瓜多副總統突因「違紀」遭停職
距離明年大選僅3個月之際，厄瓜多勞工部今天將副總統艾巴德暫時停職。總統諾波亞（Daniel Noboa）將在明年大選尋求連任。
路透社報導，根據今天公開發布的決定，也兼任駐以色列大使的艾巴德（Veronica Abad）「嚴重」違紀，因為基於加薩戰爭緣故，外交部出於安全考慮，要求在9月1日之前離開以色列前往土耳其，艾巴德卻未能遵守。
艾巴德的法律代表阿爾密侯斯（Damian Armijos）表示，有對該決定提出上訴，但並未取得有利結果。
阿爾密侯斯在社群媒體X表示：「這種行為凌駕憲法、法律和權利，將因為濫用權力而載入史冊。」
勞工部表示，艾巴德將被停職至明年4月，期間停薪。
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