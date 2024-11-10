大選倒數3個月 厄瓜多副總統突因「違紀」遭停職

由社民黨（SPD）、綠黨以及自民黨（FDP）組成的德國交通燈執政聯盟宣告解體後，德國或將提前迎來大選。總理肖爾茨計劃將下一屆聯邦議會選舉定在2025年3月，早於原定的大選日期2025年9月。由於自民黨退出執政聯盟，德國目前由所謂的「少數派政府」執政，因為社民黨和綠黨在議會中沒有足夠的席位來單獨獲得多數支持。

2024-11-10 03:50