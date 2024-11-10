氣候變遷為人道議題 塔利班首派團赴聯合國峰會

阿富汗外交部發言人告訴法新社，阿國代表團將出席在亞塞拜然舉行的聯合國氣候峰會，為塔利班（Taliban）政府掌權以來首次與會。

阿富汗在最易受氣候變遷影響國家名單中排第6，塔利班政府一直以來都在爭取參與聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP），說他們的政治孤立不應成為他們出席國際氣候談判的阻礙。

阿富汗試圖參與先後於埃及和阿拉伯聯合大公國舉辦的第27屆和第28屆峰會，但都失敗，這次終於收到亞塞拜然邀請出席第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）。

塔利班政府外交部發言人巴爾奇（Abdul QaharBalkhi）說，峰會11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）開幕時，阿富汗政府代表團隊將會在現場。

目前還不清楚塔利班代表團將以何種身分參與COP29，但消息人士表示這個代表隊將擁有觀察員地位。

塔利班2021年自西方國家支持的執政團隊奪回阿富汗政權以來，一直未獲各國承認。

阿富汗國家環境保護署（NEPA）一再強調，不應把氣候變遷政治化，並呼籲恢復因塔利班重返政權而遭擱置的各項環境計畫。

阿國環保署副署長阿比德（Zainulabedin Abid）不久前受訪說：「氣候變遷是人道議題。」他說：「我們敦促國際社會切勿將氣候變遷事務與政治混為一談。」

COP29將於11日開幕，並於22日落幕。

亞塞拜然當局今年2月重啟駐阿富汗大使館，但並未正式承認塔利班政權。